Cantidad también es sinónimo de calidad en Eutherpe

Maratón en directo con la Fundación Eutherpe, que une a la calidad de siempre esta vez la cantidad con vistas al fin de semana. Desde hoy jueves hasta el domingo, habrá varias oportunidades de disfrutar de la gran música en manos los talentos del futuro que ya son presente. Serán cuatro conciertos en la Sala Eutherpe, ubicada en Alfonso V nº 10 y con la habitual hora de comienzo de las 19.30 horas.

Hoy jueves 26 de febrero: concierto de Música de Camara con Ensemble Saudade, integrado por Buruktawit Martins-violín/ Lua Alonso-viola/ Inés Vargas-cello/ y Marina F. Sánchez-piano (Madrid, España). Viernes 27: concierto de Piano solo, a cargo del pianista gaditano Darío Moscoso. Sábado, 28 de febrero: concierto de violín y piano: Antonio Ortiz Trabalón (violín) y Antonio Ortiz (piano). El domingo 1 de marzo de 2026, Concierto de Piano solo por el pianista siciliano Marco Gilberti (Palermo, Italia), con el que comienzan los conciertos del mes de marzo del presente año. Evidentemente, aquí el quién da más no es necesario porque es imposible.

Por destacar alguno, y sin merecer el resto, la historia de los Antonio Ortiz, padre e hijo, protagonistas familiares y absolutos del sábado, se puede contar que Antonio Ortiz Trabalón, violinista, nace en Madrid en 2014. Cursa estudios de violín y piano en el Conservatorio Profesional de Música Martín Tenllado, con los profesores Caridad Martos y Nuria Perles, respectivamente. También ha recibido clases de profesores como Sergio Castro, Elvira López, Jesús Reina, Vicente Huertas, Ana María Bagget, Joaquín Arias o Grigory Kalinovski, entre otros.

Ha sido galardonado con el Primer Premio del IV Certamen de Jóvenes Talentos Musicales de Nerja (2023), categoría A, el Premio Fundación Musical de Málaga en la II Edición del Concurso Jóvenes Solistas (2024), Primer Premio en el III Concurso Internacional de Interpretación «Academia Diésis», Primer Premio del VI Certamen de Jóvenes Talentos Musicales de Nerja categoría B y Primer Premio en el Concurso de Cuerdas Ciudad de Vigo (2025).

Antonio Ortiz, pianista, es regularmente invitado a participar en salas de reconocido prestigio del ámbito nacional e internacional. Ha actuado en Francia, Italia, Bélgica, Rusia, Portugal, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos, entre otros, en el marco de festivales entre los que destacan el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacional de Santander, Festival de Primavera de Sevilla, Festival Millenium de Gijón, Festival Internacional de Lucena, Festival «Rafael Orozco» de Córdoba, Festival Internacional de Piano de Bucaramanga, Festival Serenates d ´Estiu de Mallorca y Encuentro de Música y Academia de Santander. Como solista, ha colaborado con las más importantes orquestas.