«Hasta en estos tiempos el teatro siempre funcionará»

Sobrevivir a sí mismo, y a su personaje. Sin llegar a Gil de Biedma suena a la justicia poética de algo bien hecho en Antonio Hortelano, actor, valenciano, en León hoy en un elenco imparable con Magüi Mira a la cabeza, por otra parte uno de los grandes nombres de la escena en las tablas y detrás del escenario. Es más, este Antonio Hortelano, que ya pasa los 50 porque el tiempo pasa para todos, que fue el célebre Quimi de Compañeros, uno de los primeros pelotazos de Globomedia, en los que junto a Eva Santolaria, como Valle, formó parte de uno de los fenómenos fan televisivos, vive ahora su faceta interpretativa con total pasión mirando a la calidad de lo que interpreta: «Ir a León a actuar es fantástico. Y hacerlo con La Barraca, aún más. Porque es una obra sobre un texto de un autor a recuperar: Vicente Blasco Ibáñez», señala.

Así que recomendación en marcha: La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León hace un hueco para los clásicos contemporáneos, que el 26 y 27 de febrero tienen su representación en La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez, una obra escrita a finales del siglo XIX que cuenta una historia muy actual en pleno siglo XXI, la historia de un desahucio y del mal recibimiento de una comunidad a los que vienen de fuera.

«El teatro me gusta porque es la esencia. En todos los medios se trata de trabajar bien y que el proyecto sea bueno. Hay muy buenos productos en todos los sentidos. Pero es verdad que el teatro siempre funcionará incluso ahora, que somos más perezosos porque tenemos las plataformas en casa», remarca Hortelano. Y también hay que recordar esa serie que le catapultó, Compañeros, fenómeno televisivo encabezado por Valle y Quimi (Eva Santolaria y Antonio Hortelano) que grabó 95 capítulos de aventuras y drama social con actores como Miguel Rellán, María Garralón o Beatriz Carvajal. Ahora, la suerte es contar con Antonio Hortelano en la gran verdad del actor: el teatro.