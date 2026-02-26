La ULE presenta 'Discursos Polifónicos'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Área de Actividades Culturales de la ULE presenta hoy la performance de Natalia Jiménez Gallardo y Ernesto Rosa titulada Discursos Polifónicos.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. El espectáculo se realizará en la Sala de Exposiciones del Ateneo Cultural del Albéitar a las 20.30 horas. Esta performance va a acompañada de un taller «Radiografías en Movimiento» en las instalaciones de la universidad que se realizará el viernes 27 de febrero. Más información e inscripciones en la página web de actividades culturales unileon.

Discursos Polifónicos se abre como un espacio de escucha, donde el formato de entrevista se convierte en el dispositivo escénico para preguntarnos.