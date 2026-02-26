Seminci corona el Teatro Municipal de La Bañeza con cuatro películas internacionales

Publicado por Ismael G. Manjón La Bañeza Creado: Actualizado:

El Teatro Municipal de La Bañeza se convertirá este mes de marzo en epicentro del cine internacional y de autor con una programación especial que combinará la quinta edición de Comunidad Seminci y el nuevo ciclo «Cine con el Ornia». Durante varias semanas, el público bañezano podrá disfrutar de proyecciones en versión original subtitulada, encuentros participativos y estrenos vinculados al ámbito educativo, todo con entrada gratuita hasta completar aforo.

El teatro municipal será una de las sedes de la quinta edición de Comunidad Seminci, iniciativa impulsada por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la Filmoteca de Castilla y León. Este ciclo itinerante, puesto en marcha en 2021, tiene como objetivo acercar a distintas localidades de la comunidad algunos de los títulos más destacados de la 69ª edición del festival, celebrada en octubre de 2024 en Valladolid.

En el caso de La Bañeza, las proyecciones se concentrarán a lo largo del mes de marzo, todos los jueves a las 20:30 horas. Las películas se exhibirán en versión original —inglés, italiano, francés y noruego— con subtítulos en castellano, respetando así la apuesta del certamen por el cine en su lengua original.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Javier Carrera de Blas, y la concejal de Cultura, Silvia Cubria, quienes pusieron de relieve la importancia del teatro como uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad y como punto de encuentro para la difusión del arte y la cultura. Durante su intervención, el alcalde destacó que el teatro municipal es «uno de los escenarios más valorados por los profesionales del mundo artístico». Carrera de Blas incidió además en la consolidación del ciclo de cine Seminci en la ciudad, que alcanza ya su sexto año de celebración, agradeciendo la colaboración de la Filmoteca de Castilla y León, Junta de Castilla y León y del propio festival por acercar este tipo de cine a La Bañeza. «Nuestra ciudad puede presumir de contar con actividad cultural prácticamente todos los días de la semana, lo que supone un impulso social y económico y refuerza nuestro compromiso con la cultura», señaló. Por su parte, la concejal de Cultura explicó que el mes de marzo estará dedicado al teatro y al cine dentro de esta programación.

Cuatro títulos internacionales

El programa arrancará el jueves 5 de marzo con Blue Sun Palace, de Constance Tsang, una de las propuestas internacionales que formaron parte de la última edición de la Seminci. El 12 de marzo será el turno de Vermiglio, dirigida por Maura Delpero, mientras que el 19 de marzo se proyectará La receta perfecta, de Louise Courvoisier. El ciclo se cerrará el 26 de marzo con Sex, del realizador noruego Dag Johan Haugerud. Las cuatro películas fueron estrenadas en la 69ª edición del festival vallisoletano y representan distintas miradas del cine contemporáneo europeo e internacional, fieles al espíritu de autor que caracteriza a la Seminci.

El Teatro Municipal de La Bañeza se convierte, de esta forma, en un lugar, donde el cine internacional tiene cabida en la programación