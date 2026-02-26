Íntimo Prada, voz de Rosalía

Rueda de prensa en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León en su sede en San Marcelo. Se oye un eco de una voz que canta, que recita. No es lo usual en ese espacio porque las presentaciones suelen ser parecidas, sin ánimo crítico. Pero ayer estaba Amancio Prada presentando un concierto que le remite a sus inicios y al detonante de su vocación de músico: Rosalía de Castro. Rotundo título que abre una lista de ilustres a los que ha musicado: Lorca, Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, San Juan de la Cruz, Leo Ferré, Jorge Manrique, Agustín García Calvo, Bécquer, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre... configurando un recorrido fundamental por la lírica ibérica.

Prada recita a Rosalía en una mañana en la que ha vuelto el sol a la ciudad. Y la recita, la canta, improvisa una declamación que da buena cuenta de que el arte vive en el artista siempre, sí, en esa vida de artista y en esa trayectoria que está marcada por dedicar un repertorio a nombres incontestables asumiendo el riesgo de ponerles música.

A partir de ahí los datos que hacen falta para que el público que le sigue asista al concierto que se anuncia. Y es que Amancio Prada celebra en el Auditorio Ciudad de León el 50º aniversario de su disco Rosalía de Castro. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, presentó el concierto que se realizará el próximo 6 de marzo a las 19.30 horas, y que contó con la presencia del propio Prada y de Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y al frente también del ciclo Maestros Internacionales, donde se enmarca esta propusta. Lo que se presentó ayer tendrá tanto el carácter de gran recital como el íntimo: Amancio Prada y su guitarra. Una cita única, tan irrepetible como inolvidable será.

Se contó ayer de esta manera que para Prada este concierto adquiere un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de la publicación del emblemático álbum Rosalía de Castro (1975). Aquellos primeros versos musicados se convirtieron en parte de la memoria colectiva, y desde entonces su canto ha ido creciendo y madurando en un diálogo íntimo con la palabra de Rosalía. “No puedo olvidar a Rosalía, desde que empecé a escribir mis canciones, ella fue mi musa, el motivo por el que comencé a cantar y componer. No se trata solo de celebrar los 50 años de aquel primer disco, sino también de que su poesía siga vigente, que se siga sintiendo dentro. Es darse cuenta de que una canción nace y renace cada vez que la cantas", ha explicado Prada. Este trabajo discográfico, fundamental en la trayectoria de Amancio Prada, supuso la puesta en música de poemas de la insigne escritora, acercando su obra a nuevas generaciones y consolidando la conexión del cantautor con la lírica gallega. El recital contará únicamente con Amancio Prada y su guitarra, creando un ambiente íntimo y cercano, donde cada nota y cada palabra cobran un significado especial. La sencillez de la propuesta permite disfrutar de la pureza de la voz y la fuerza de los versos de Rosalía, generando una experiencia única que conecta directamente con el corazón del público. Amancio Prada ya ha participado anteriormente en el Ciclo Maestros Internacionales de la Fundación Eutherpe, reforzando la conexión del artista con la Fundación y su público en León.