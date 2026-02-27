Carlos Iglesias, hoy en los Cines Velasco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El actor, director y guionista de cine, Carlos Iglesias, regresa este viernes a Astorga de la mano del Cineclub Luz de Cine, para presentar su última película, La bala. La presentación comienza a las 20.00 horas y la proyección media hora después. Las puertas del Cine Velasco se abren a las 19,30 horas para organizar la entrada, por una parte, de los socios y socias, que es gratuita; y por otra, del público general que haya adquirido las entradas a través de la web del cine o que la compre físicamente antes de la proyección.

Carlos Iglesias participará en el coloquio con el público al finalizar la proyección de la película, estrenada el pasado mes de noviembre, que narra la historia de Julián (Carlos Iglesias), un sacerdote que quiere recuperar los restos de la heroína familiar, María (Paula Iglesias), que falleció en 1943 en Rusia, a donde llegó para trabajar como enfermera para la División Azul. El hallazgo de la bala que acabó con su vida conduce a un informe balístico que desvelará secretos familiares ocultos durante casi un siglo.

Señalan desde la asociación que «Luz de cine recibe con los brazos abiertos a Carlos Iglesias, ligado a Maragatería por venir a descansar a nuestra comarca. Los lazos de amistad entre Iglesias y Astorga se estrecharon definitivamente gracias al Festival de Cine que le concedió el Premio de Honor en la edición de 2013. Un año después, el director estuvo en la sala del Velasco para presentar su película 2 francos, 40 pesetas».

Carlos Iglesias Serrano (Madrid, 15 de julio de 1955) es un actor, director de cine y guionista. Es especialmente conocido por haber interpretado el papel de Benito Lopera en la serie Manos a la obra (Antena 3, 1998-2001) y en su secuela Manolo y Benito Corporeision (2006-2007) y por ser director y protagonista de la película Un franco, 14 pesetas. También cuenta su biografía que sus padres emigraron de Quintanar de la Orden, Toledo hasta Suiza, donde Carlos vivió hasta los 13 años. A dicha edad se trasladó a Madrid y Alicante.

Se convirtió en actor tras sustituir a un compañero enfermo en un grupo de teatro independiente, por lo que acabó estudiando en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad). Se dio a conocer en Esta noche cruzamos el Mississippi (Telecinco) —donde interpretaba a Pepelu, el falso hijo de Pepe Navarro.