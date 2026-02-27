'El perfume del tiempo', Teatro en El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Teatro El Albéitar acoge hoy la obra El pefume del tiempo, de Chema Cardeña. La función comienza a las 20.30 horas.

La obra cuenta la historia de Héctor Kessler, un médico militar jubilado, que vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos, ya independientes, le visitan frecuentemente con la intención de sacarle de su encierro.

Paralelamente aparece Sofía Timmerman, una mujer perteneciente a las llamadas «abuelas de Plaza de Mayo», que inician una nueva campaña para localizar a los niños robados durante la dictadura militar del General Videla, a finales de los años 70.

Ambas historias se entrelazan y llegan a converger, cambiando la vida de sus protagonistas.