Un 'orwelliano' Bermejo en el Fernán Gómez

Es fácil estos días saber dónde está Javier Bermejo, aunque casi imposible dar con él. No obstante, como siempre, responde a este periódico para poder saber cómo está en estos días previos a un estreno absoluto como el que vivirán él y sus compañeros. Una plaza grande, el Teatro Fernán Gómez, en pleno centro de Madrid, y un título gigantesco de la literatura mundial, 1984, de George Orwell, en adaptación teatral actualizada de Javier Sánchez-Collado y Carlos Martínez-Abarca, le esperan el 3 de marzo. «Pues realmente son días de mucha emoción y tensión. Este viernes, sábado y domingo, ensayos generales ya en la sala. Hay nervios. Pero tiene que ser así», asegura.

Comparte escena Javier Bermejo con Cristina Arranz, David Lázaro y Javier Ruiz de Alegría y se enfrentan a ese texto que ha atravesado a todas las generaciones como un libro de culto y superventas, un acierto para llegar a los jóvenes y que vuelve siempre como un destino universal a esquivar.

«Lo que empezó siendo una novela de ciencia ficción empieza a no serlo cuando se escuchan las noticias», dijo a Efe este jueves durante la presentación Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Teatro Fernán Gómez, donde se representará del 3 marzo al 5 a abril. Javier Sánchez Collado subrayó también la actualidad de este texto, descrito como «positivo, no alegre, porque hay sensibilidad para rechazar las denuncias que Orwell planteaba» en su novela, aunque reseña como elemento negativo que pone de manifiesto que el totalitarismo está dentro de nosotros, no solo en el sistema. «Está en cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo pensamos y en cómo defendemos nuestras opiniones a ultranza», indica, y apela a que no pase lo que cuenta la novela. Por otro lado, Martínez-Abarca puso de manifiesto que la invasión de la intimidad, la reescritura de la historia, la manipulación de la realidad o la neolengua es lo que fija esta historia distópica a la actualidad. «No vivimos en una sociedad totalitaria, pero sí existen los mimbres con los que se teje el cesto, poderosos y potentes», argumentó el director, que hace referencia a países que se parecen al universo orweliano. Según explicó Martínez Abarca, los lectores de la novela no se llevarán ninguna sorpresa, «somos fieles a la trama y a los valores fundamentales de la novela».

Javier Bermejo explicaba ayer «la satisfacción de poder hacer temporada con una obra y una compañía como esta y en un teatro como el Fernán Gómez», afirmaba. Respecto a 1984 destacó el valor del texto como «necesario» y para entender el mundo. Por supuesto, más adelante tras su paso por Madrid, donde estarán hasta el 5 de abril, sí que remarca Bermejo el deseo de que de alguna manera llegue a León.

