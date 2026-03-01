Goya 2026: 'Los domingos' triunfa como mejor película y 'Sirat' arrasa con seis premios técnicos

La directora Alauda Ruiz de Azúa posa con los Goyas a mejor guión original y mejor dirección por su película 'Los domingos', durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona.EFE

Publicado por EFE / Lara Malvesí Barcelona Creado: Actualizado:

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha celebrado este 28 de febrero en Barcelona su cuadragésima gala de entrega de los Premios Goya. La ceremonia, que se ha extendido durante tres horas y quince minutos en el Auditori Fórum CCIB, ha coronado a 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, como la Mejor Película del año. La cinta ha sumado un total de cinco galardones, incluyendo las categorías de Mejor Dirección y Mejor Guion Original, imponiéndose en la recta final de una noche marcada por el alto nivel de la producción nacional.

En el apartado técnico, el largometraje 'Sirat', de Oliver Laxe, se ha erigido como el título más premiado de la velada con seis estatuillas. La obra del cineasta gallego ha dominado las categorías de Mejor Fotografía, Montaje, Música Original, Dirección de Producción, Dirección de Arte y Sonido. Precisamente en esta última categoría, las responsables del diseño sonoro —Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja, también nominadas al Oscar— han aprovechado su intervención para reivindicar una paridad real y estructural en los departamentos técnicos del sector audiovisual.

Crónica de una gala de aniversarios y reivindicaciones

La presencia internacional ha estado encabezada por la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien ha recibido el Goya Internacional. Durante su discurso, Sarandon ha abogado por la esperanza y la paz, luciendo en su solapa de Armani una insignia en apoyo a Palestina, un gesto que se ha repetido de diversas formas entre otros asistentes como Aina Clotet o Rossy de Palma. La actriz ha seguido el desarrollo de la gala mediante un sistema de traducción simultánea, compartiendo asiento con Oliver Laxe, cuya película ha sido una de las grandes protagonistas del palmarés.

La memoria familiar y la identidad han ocupado un lugar central en las intervenciones de los premiados, así Alba Flores ha obtenido el Goya a la Mejor Canción por el tema principal del documental dedicado a su padre, Antonio Flores. La intérprete ha recordado la figura del músico entonando versos de 'No dudaría' y calificando el proceso de creación como una "catarsis".

Miriam Garlo, premiada por 'Sorda', ha realizado su discurso de agradecimiento simultaneando su voz con la lengua de signos, exigiendo que la industria garantice la accesibilidad universal en todas las producciones cinematográficas.

Toni Fernández Gabarre, Goya al Actor Revelación por 'Ciudad sin sueño', ha protagonizado uno de los momentos más auténticos de la noche al dedicar el premio a su comunidad en la Cañada Real de Madrid.

Incidentes y cierre institucional

La jornada no ha estado exenta de protestas. En los momentos previos al inicio, dos activistas antitaurinos han irrumpido en la alfombra roja con consignas contra la tauromaquia, coincidiendo con la llegada del cineasta Albert Serra. No obstante, Serra se ha alzado posteriormente con el premio al Mejor Documental por 'Tardes de soledad'.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, ha aprovechado el cierre de la gala para conmemorar las cuarenta ediciones de los premios, haciendo balance de su gestión y despidiéndose del cargo con una referencia musical a Joan Manuel Serrat. La ceremonia ha concluido con una actuación dedicada a la rumba catalana a cargo de Bad Gyal y Arrels de Gràcia, cerrando así la cita anual del cine español en Barcelona.