PREMIOS GOYA
Todos los premiados en la 40 edición de los Premios Goya
Madrid, 28 feb (EFE).- Este es el listado completo de los ganadores de la 40 edición de los premios Goya.
MEJOR PELÍCULA:
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.
MEJOR DIRECCIÓN:
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:
Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.
MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:
Eva Libertad, por 'Sorda'.
MEJOR GUION ORIGINAL:
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
MEJOR GUION ADAPTADO:
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.
MEJOR MÚSICA ORIGINAL:
Kangding Ray, por 'Sirat'.
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:
'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:
'Decorado', de Alberto Vázquez.
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:
'Tardes de soledad', de Albert Serra.
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).
MEJOR PELÍCULA EUROPEA:
'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega).
MEJOR ACTOR REVELACIÓN:
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:
Miriam Garlo, por 'Sorda'.
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:
Oriol Maymó, por 'Sirat'.
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:
Mauro Herce, por 'Sirat'.
MEJOR MONTAJE:
Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:
Laia Ateca Font, por 'Sirat'.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:
Helena Sanchís, por 'La cena'.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:
Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.
MEJOR SONIDO:
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES:
Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:
'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
'El santo', de Carlo D'Ursi.
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez.
GOYA INTERNACIONAL
Susan Sarandon
GOYA DE HONOR
Gonzalo Suárez