Mario Morla Quintet: éxito en El Albéitar

Va poniendo de acuerdo Mario Morla a todo el mundo. Si es a base de llenos, como ayer en El Albéitar, pudieron ser dos Albéitar..., todo es más fácil cuando lo que consigue en gran medida es atraer a los que disfrutan y saben del jazz como a los que hasta les da un poco de susto tanto contratiempo.

Mario Morla presentaba su disco Fading colours y lo hacía en formato de quinteto, haciendo subir al escenario con él a este grupo que ha formado y que se nutre de la escena más talentosa de la ciudad.

Junto a él al piano, María Quiroga en la trompeta y voz, Javi Baillo, al contrabajo, Guillermo Alonso a la batería y Gio Yáñez en la guitarra. Y abajo, en la platea, un público dispuesto a fascinarse con el universo musical de Mario Morla, alguien que hace el mejor jazz y más serio con una sonrisa.