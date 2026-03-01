Diario de León
Mario Morla Quintet: éxito en El Albéitar

El músico leonés llenó el recinto universitario y obtuvo el reconocimiento del público

Mario Morla y sus músicos, ayer durante el concierto.

Mario Morla y sus músicos, ayer durante el concierto.

Pacho Rodríguez
Pacho Rodríguez
León

Va poniendo de acuerdo Mario Morla a todo el mundo. Si es a base de llenos, como ayer en El Albéitar, pudieron ser dos Albéitar..., todo es más fácil cuando lo que consigue en gran medida es atraer a los que disfrutan y saben del jazz como a los que hasta les da un poco de susto tanto contratiempo.

Mario Morla presentaba su disco Fading colours y lo hacía en formato de quinteto, haciendo subir al escenario con él a este grupo que ha formado y que se nutre de la escena más talentosa de la ciudad. 

Junto a él al piano, María Quiroga en la trompeta y voz, Javi Baillo, al contrabajo, Guillermo Alonso a la batería y Gio Yáñez en la guitarra. Y abajo, en la platea, un público dispuesto a fascinarse con el universo musical de Mario Morla, alguien que hace el mejor jazz y más serio con una sonrisa.

