Susan Sarandon le da a los Goya todo el glamur

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

La actriz Susan Sarandon acudió radiante a la 40.ª edición de los premios Goya que se celebraron este sábado en Barcelona, luciendo un diseño de Armani y sin escatimar saludos a su llegada a LAuditori.Esta edición tuvo lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), con el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizó a un millar de profesionales y más de 60 en la entrega de 'cabezones'. Susan Sarandon eligió un favorecedor abrigo esmoquin en azul noche con solapa estrecha y puños en raso del mismo tono.

La protagonista de Thelma y Louise, con nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida,?El cliente y, finalmente, Pena de muerte, con la que consiguió la estatuilla de Hollywood, acudió a la gala donde recogió el Goya Internacional y se sumó así a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. El jurado de la Academia de Cine al otorgarle el premio resaltó que Sarandon (Nueva York, EE. UU., 1946) es una las actrices más destacadas del cine de Hollywood, «con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo».

Sarandon es una ferviente activista en favor de causas sociales y una enamorada de España. No es la primera vez que visita Barcelona, donde acudió a recoger en 2023 el Premio de Honor San Jordi de Cinematografía a toda su carrera, un momento en el que aprovechó para visitar varios museos, tal y como ha sucedido las veces que ha estado San Sebastián o Madrid.

Las insignias por Palestina libre se convirtieron en el complemento reivindicativo de la alfombra roja de los Goya, empezando por la propia Goya Internacional, Susan Sarandon, o la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La directora de Los domingos, Alauda Ruiz de Azúa; su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, o el presentador de la gala, Luis Tosar, han mostrado con el pin su apoyo a Gaza y su no a la guerra. Asimismo, las nominadas a mejor canción Alba Flores y Blanca Paloma también lucían la sandía de apoyo a Gaza.

Aunque en la mayoría ponía Palestina libre, en otras, como en la insignia que lucía Albert Sanjuan, se leía Stop genocidio. Además de en las solapas, que obligaban a agujerear el tejido (incluso el Armani de Sarandon), ha habido quien ha lucido el pin en otros lugares, como Rossy de Palma —en el bolso— o Aina Clotet —en la cadera-. La imagen de la sandía, con sus colores verde, rojo y negro como la bandera palestina, se ha convertido en un símbolo de esa nación.

Los domingos —de Alauda Ruiz de Azúa con trece candidaturas— y Sirat —la cuarta película de Oliver Laxe con once candidaturas y pasaporte a los Óscar— protagonizan el duelo de esta edición. Maspalomas, La cena y Sorda son las otras candidatas a mejor película. En 2025, el Goya a la Mejor Película fue otorgado ex aequo a El 47 y La infiltrada, la gran sorpresa de la noche porque era una decisión inédita hasta entonces. Solo tres mujeres han ganado el Goya a la mejor dirección. Este dato podría cambiar si recibieran la estatuilla Alauda Ruiz de Azúa o Carla Simón. Miguel Rellán ganó el Goya a mejor actor de reparto en la primera edición por Tata mía, un premio a revalidar casi 40 años después por El cautivo. Dos hermanos coinciden en el listado de candidatos. Ángela y Álvaro Cervantes, mejor actriz por La furia y a mejor actor de reparto por Sorda, respectivamente.

La esfera política se hizo presente, encabezados por el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. También acudió Salvador Illa.