Therese Martin, del CSIC: «Urraca de León gobernó como un rey de su tiempo, no fue una malvada»

Urraca I (1081-1126) fue reina de León y emperatriz de las Españas. La primera mujer que ostentó el poder como un monarca entre las monarquías europeas. Su reinado se extendió durante 17 años, desde 1109 hasta su muerte, en 1126, al dar a luz a su último hijo, fruto de una relación extramatrimonial, en Saldaña.

El 900 aniversario de su muerte, que se cumple el próximo 8 de marzo, se ha convertido en una oportunidad para descorrer el velo teñido de tópicos con el que la historia ha ocultado su verdadero papel en el reino. Epítetos como «la temeraria» o «la indomable» han configurado una imagen distorsionada.

Uno de los hitos del aniversario de Urraca tiene lugar en Madrid esta semana. El CSIC y el Museo Arqueológico Nacional acogen esta semana —3 al 5 de marzo— un congreso internacional que bajo el título «¿Quién gobernó el mundo? La reina Urraca y sus contemporáneos a principios del siglo XII» indaga a través de diversas investigaciones en el estilo de gobernanza de la primera reina leonesa.

Therese Martin, profesora investigadora del Instituto de Historia del CSIC, que estudia desde hace años la figura de Urraca de León a través de objetos de arte, es la impulsora de este encuentro en el que una veintena de especialistas de diversas universidades europeas y estadounidenses harán luz sobre la reina Urraca de León.

Una de las monedas acuñadas por Urraca de León.THERESE MARTIN / ONCE AND FUTURE QUEEN

Martin se topó con Urraca «casi por casualidad» mientras estudiaba la construcción del edificio de San Isidoro, siguiendo los pasos del director de su tesis John Williams. Se quedó sorprendida especialmente por la fama de expoliadora de iglesias que arrastraba la reina.

La basílica, fundada por Fernando I y Sancha, con un importante mecenazgo de la infanta Urraca de Zamora, como el cáliz como pieza destacada. «En el reinado de Urraca me encontré con una agujero negro en la narrativa de las crónicas históricas. Me pregunté si cómo era posible que estando reinando en León no tuviera que ver con ese edificio», explica. Documentos y fuentes materiales avalan su participación en el devenir de las obras. El problema es que «la historia nos ha borrado aspectos de su participación en el tesoro y la construcción de San Isidoro», apostilla.

Autora de la monografía «La reina como rey», publicada en 2006, Martin ha concluido que «si bien los primeros años, especialmente alrededor de 1112, fueron decididamente turbulentos, la segunda mitad del reinado de Urraca no se diferenció mucho de la de cualquier otro gobernante del siglo XII, es decir, fue un equilibrio entre partidarios y detractores, incluyendo obispos como Diego Gelmírez de Santiago de Compostela, que pasaron de una categoría a otra».

Otra moneda acuñada por Urraca con la leyenda Leo civitas.THERESE MARTIN / ONCE AND FUTURE QUEEN

«Tenemos que cambiar la visión de que era mala persona, que robaba y estaba con todos los hombres. Era una persona que gobernaba», defiende Martin. «Es probable que su género fuera una limitación en el contexto de la sociedad profundamente patriarcal en la que vivió, pero su evidente capacidad de gobierno le permitió mantener su lugar en el trono hasta su muerte en 1126, alrededor de los cuarenta y cinco años», señala la investigadora. «Si hubeira sido un hombre, robar iglesias, expoliar a nobles tras una batalla o tener amantes hubiera sido normal», defiende.

Como un rey castigó a Diego Álvarez por sus ataques hacia ella y se apropió de sus tierras: «Ahora yo, la reina Urraca, notifico por todos los portales cómo fue que Diego Álvarez con sus compañeros me traicionó y me sitió y envió piedras y flechas contra mí, pero nuestro señor Jesucristo me dio el triunfo sobre mis enemigos. Según la costumbre real, he recibido las tierras hereditarias de ese traidor y he dado una de esas aldeas […] a la Catedral de Oviedo para que pertenezca al obispo de Oviedo», señala un documento clave a la hora de analizar su manera de gobernar.

Martin cuestiona también la «debilidad de carácter» que se atribuye a la reina, cuando la crónica compostelana habla de que su marido la maltrata. Se la retrata llorando. «No sé si ella hizo esa interpretación tan emocional que es como se quiere retratar a una mujer o simplemente pedía consejo a los sabios», apostilla.

Otra prueba singular que apuntala la determinación de ejercer el poder es la acuñación de monedas con su retrato y leyendas como Urraca regis o Leo civitas. «Los historiadores no han dado suficientemente énfasis a las imágenes y como historiadora del arte reivindico nuestra disciplina», apunta.

«La acuñación de Urraca marca un cambio significativo con respecto a la de su padre, Alfonso VI, el primer gobernante de León-Castilla en acuñar sus propias monedas», explica. De la cruz y el crismón de su padre a la incorporación de leyendas como Urraca regis o Leo civitas para culminar en un retrato inédito con su rostro.