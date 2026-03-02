Diario de León, embajador de Gaudí

Publicado por Ismael G. Manjón Astorga Creado: Actualizado:

El Palacio de Gaudí acogió esta mañana un acto institucional en el que se hizo entrega de diplomas y se nombró Embajadores del Palacio a diversos medios de comunicación de Astorga, León y Castilla y León, en reconocimiento a la labor constante que realizan en la difusión, proyección y puesta en valor del monumento.

Acudieron a recibir este nombramiento El Faro Astorgano, Astorga Digital, COPE Astorga, La 8 León, Agencia Ical, Diario de León, Onda Cero La Bañeza-Astorga, Día 7 y Benavente Digital-Televisión de Benavente. Los directores de los citados medios estuvieron en un encuentro que quiso ser, ante todo, un gesto de gratitud hacia quienes, con su trabajo diario, convierten la actualidad del Palacio en relato compartido y patrimonio cercano. “Sois nuestros mejores embajadores y el escaparate para dar a conocer el Palacio de Gaudí más allá de los límites de la ciudad de Astorga. Por ello queremos iniciar el mes de marzo con este reconocimiento. Merecéis este título de Embajadores del Palacio”, señaló el director del monumento, Víctor Murias.

Marzo: Mes del obispo Grau

Durante la jornada se presentaron asimismo las principales acciones culturales programadas para el mes de marzo, dentro del calendario del Centenario. Entre ellas destaca la presentación del libro Juan Bautista Grau y Vallespinós: el obispo de Gaudí, de Jairo Álvarez Fernández, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en el aula magna del Seminario. Una obra que profundiza en la figura del prelado impulsor del Palacio y en su decisiva relación con Gaudí. El sábado 14 de marzo se celebrará en la capilla del Palacio el concierto de Semana Santa en el Centenario de Gaudí, a cargo de la Coral Ciudad de Astorga «Excelsior», una cita ya arraigada en el calendario cultural de la ciudad. El día 21 de marzo por la mañana tendrá lugar el descubrimiento de la escultura dedicada al obispo Grau, en un acto que vendrá a reforzar la memoria y el legado de quien hizo posible la construcción del edificio.

Directores que han asistido a la entrega.Virginia Moran

Completa la programación una semana musical a cargo de profesores y alumnos del Conservatorio Profesional «Ángel Barja» de Astorga, que llenará de sonido y formación el Palacio, estrechando la colaboración con las instituciones culturales de la ciudad. Con este acto y con la programación presentada, el Palacio de Gaudí reafirma su vocación de apertura, colaboración y agradecimiento, especialmente hacia quienes, desde los medios de comunicación, contribuyen cada día a dar a conocer el monumento astorgano.

Un año marcado por Gaudí

Este 2026 es el llamado año Gaudí, ya que se conmemora el cien aniversario de la muerte del arquitecto catalán. Entre sus figuras destacan tres que se encuentran fuera de Cataluña: El Capricho, situado en Comillas (Cantabria), Casa Botines, que se sitúa en la ciudad de León y Palacio Gaudí, que se encuentra en Astorga. Esta última ha querido realizar una condecoración a los medios de comunicación por la labor que realizan como «embajadores» y como informadores de todo lo que rodea a este edificio. Un año que viene cargado de distintas programaciones relacionadas con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Casa Botines también ha presentado varios eventos y exposiciones que van a rodear al arquitecto y que buscan engrandecer su figura todavía más. El arquitecto es muy protagonista este 2026, ya que, aún encima de todos los eventos que rodean a su figura, su gran obra esta cerca de ver la luz al final del tunel: la Sagrada Familia que, este año, ya ha tocado el cielo de la cristiandad con sus 172,5 metros de altura el pasado mes de febrero y con una visita que realizará el Papa León XIV el próximo mes de junio para vislumbrar la iglesia en su mayor esplendor.

El arquitecto, a través de todas las actividades que se están llevando a cabo en conmemoración de su centenario, agranda su figura y no cae en el olvido, algo que, aunque no se hiciera nada, sería imposible olvidar sus obras en Cataluña y fuera de la misma.

"Los mejores embajadores sois vosotros, ya que dais voz a este edificio para que la gente se acerque a visitarlo"