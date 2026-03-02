Sahagún vuelve al siglo XII el próximo domingo

No hará falta imaginárselo. El cortejo fúnebre de la reina Urraca llegará a Sahagún este 8 de marzo a las 13.00 horas. La historia revivirá a un personaje célebre y Sahagún regresará al siglo XII. Será el último camino más simbólico puesto que coincidirá con Alfonso VI y Constanza de Borgoña, sus padres. Es la magia de la recreación y teatralización casi performance histórica en la que todo este futurible se llenará de un pasado de hace 900 años, fecha de la muerte de la que fue primera emperatriz de Europa. Se trata de una propuesta del Ayuntamiento de Sahagún, con su alcaldesa Paula Conde, a la cabeza, junto al concejal de Cultura y Turismo, Ramón Rodríguez de Alaiz, y los representantes de la organización de esta recreación que se convierte en una de las más prometedoras y vistosas propuestas en torno al centenario de la muerte de la reina Urraca I.

La Diputación acogió la presentación de este El último Camino, título de la recreación, presidida por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, junto a los dos representantes municipales antes citados y Rita Huerta, papel clave de toda esta historia, incluso como intérprete, y José Luis González, secretario del Centro de Iniciativas Turísticas. Bajo el título El último Camino, la iniciativa propone un ejercicio de memoria, patrimonio y creación contemporánea que une teatro, música, indumentaria histórica y espacio patrimonial, con el objetivo de subrayar la profunda relación que la reina mantuvo con Sahagún, centro geográfico del Camino de Santiago, y el Real Monasterio de San Benito, uno de los grandes centros políticos, culturales y espirituales del Reino de León en el siglo XII. Aunque no existen pruebas documentales de que el cortejo fúnebre de Urraca I pasara por Sahagún tras su muerte en 1126, el ceremonial parte precisamente de esa licencia creativa.

La relación entre Urraca I y Sahagún está ampliamente documentada y hay autores que incluso localizan el nacimiento de la reina en esta villa leonesa. Es más, su madre, Constanza de Borgoña, vivía en fechas cercanas al nacimiento de Urraca en un palacio construido ex profeso junto a la abadía de Sahagún. En 1110, en los momentos más convulsos de su reinado y en plena guerra con su segundo esposo, Alfonso I de Aragón, la reina buscó refugio en el Real Monasterio de San Benito y, años más tarde, en 1116, concedió a éste el privilegio de acuñar su propia moneda, algo inédito nunca más repetido. Ese mismo año, y bajo su reinado, se sitúa también la fundación de la primera escuela de juglares de la Península, en un contexto de gran efervescencia cultural en torno al monasterio.

El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Sahagún y cuenta con la colaboración de la Diputación de León, el Centro de Iniciativas Turísticas de Sahagún, la Asociación de Hostelería y Turismo de Sahagún, así como de numerosos profesionales locales del ámbito del teatro, la música, el diseño, la historia y la indumentaria, que han prestado su apoyo de manera desinteresada, reforzando el carácter colectivo y comunitario de la propuesta. Cerca de un centenar de personas participan en este evento.

Como complemento al ceremonial, el sector hostelero de la villa ofrecerá platos y tapas especiales de inspiración histórica, permitiendo que, tras la representación, vecinos y visitantes puedan «reponer fuerzas a la vieja usanza», reforzando la dimensión turística y social del evento. «El último Camino» se presenta así como una apuesta por una forma distinta de divulgar historia, alejada de los tópicos medievalizantes y construida desde una estética sobria, contemporánea y respetuosa con el patrimonio, situando a Sahagún como escenario vivo de su propio pasado.

el acto

En este ceremonial participarán sobre un centenar de personas, dentro y fuera de la escena. En las inmediaciones de la iglesia de La Trinidad (actual auditorio) la autoridad del momento saldrá al encuentro del cortejo, con el que desfilará, calles abajo, hasta la iglesia de San Lorenzo. Pequeñas escenas teatralizadas salpicarán el recorrido, acompañado de música y canto en vivo, que proseguirá hasta la Plaza Mayor, el corazón social de Sahagún. Desde este enclave se continuará hasta otro de hito histórico: la tumba de los reyes Alfonso VI y Constanza de Borgoña, padre y madre de Urraca, cuyos restos mortales descansan en la iglesia de Santa Cruz custodiado por las Madres Benedictinas y donde se procederá a realizar una ofrenda floral. En la Plaza Mayor, se servirá una degustación gastronómica, que comenzará a partir de las 14.00 horas.