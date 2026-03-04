Rubén Earth presenta sus aventuras a través de un libro ilustrado en La Casona de San Feliz de Torío

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz de Torío vuelve a llenarse de cultura literaria, esta vez a través de un viaje fotográfico. El autor, Rubén Sánchez o, mejor conocido, Rubén Earth, un leonés que ha realizado este libro que, a través de fotografías cuenta diferentes historias de decenas de lugares diferentes. La presentación será este miércoles a las 19:30 horas cuando, el autor, presentará su obra titulada Fotografía de viaje y de paisaje. Recursos, técnicas e inspiración para capturar en ruta. Este libro está publicado junto a la editoria GG.

En palabras del autor, «venir hasta mi provincia, donde he pasado tantas cosas y donde empezó todo es un orgullo y un placer enorme. Me causa mucha emoción y nervios el presentar este libro aquí siendo, además, que nunca pensé que llegaría a poder hacer algo así».

El libro, en fotografías

Esta obra la ha podido realizar tras una larga aventura por más de 15 países que, el autor, ha podido visitar y fotografiar, quedando de esta forma grabados en su mente y en la de los lectores que adquieren el libro. «Ha habido momentos suros, como cuando pasamos por Rusia en pleno inicio de la guerra con Ucrania y fotografías que siempre te quedan marcadas, como las primeras que hice, que fue en mi pueblo de León, Prioro, y a las que guardo el mayor cariño posible, ya que son las primeras y las que me demostraron que la fotografía era y es mi gran pasión», comenta Rubén Earth.

Patagonia chilenaRubén Earth

Además, junto al libro, el leonés también quiere añadir unos versos, que aparecen en el libro como una guía para hacer buenas fotografías. «Si amas recorrer el mundo en busca de sus parajes más bellos y quieres aprender a capturarlos con todo su esplendor, en este completo manual el fotógrafo de paisajes Ruben Earth te invita a hacer un viaje de iniciación al arte fotográfico en el que encontrarás todo lo que necesitas para lanzarte sin miedo. Desde la preparación del viaje (planificar según el destino, la mochila, el equipo fotográfico…), pasando por los aspectos técnicos esenciales (los objetivos, el color, la composición…) y hasta llegar a un completo catálogo fotográfico organizado por lugares y situaciones (paisajes blancos, bosques y montañas, mares y océanos; amaneceres y atardeceres, nubes, tormentas…), cada una de las más de 200 fotografías incluidas en este libro se acompaña de los valores técnicos de captura, el contexto y los recursos y consejos que te permitirán ganar confianza con la cámara y conseguir las fotografías que te propongas en cualquier situación». «La fotografía de paisaje es un arte que nos convierte en testigos privilegiados de la naturaleza de nuestro planeta», finaliza el autor que, en el día de hoy, presenta su libro ante su gente con la emoción de haber conseguido lo que «nunca esperaba».