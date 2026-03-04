El regreso de 'Supervivientes' a Telecinco: "La naturaleza es incontrolable"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El desafío más extremo de la televisión regresa este jueves a Telecinco. La nueva edición de 'Supervivientes' aterriza con 18 famosos dispuestos a dejar atrás su zona de confort para enfrentarse a la naturaleza en estado puro en Honduras. Producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el formato vuelve a poner a prueba no solo la resistencia física de sus protagonistas, sino también la capacidad técnica y humana de un equipo que, año tras año, levanta una de las producciones más complejas de la televisión en España. El director de Producción de Mediaset España, Jaime Guerra, destaca que este formato no solo requiere un esfuerzo técnico, sino también humano, por todo lo que se encuentra allí.

Y va más allá al definirlo como el 'reality' "más complejo" de cuantos se realizan actualmente. La razón es un elemento incontrolable: la naturaleza. "Jugamos con un factor que nunca el hombre puede controlar. No sabemos si vamos a tener temporales, si vamos a pasar un calor tremendo o si va a haber una gran humedad", explica. La edición de 2026 contará con tres galas semanales conducidas por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda e Ion Aramendi, en conexión permanente con María Lamela desde Honduras, que será la imagen del programa sobre el terreno. Más de 8.000 kilómetros separarán el plató en Madrid de las playas donde convivirán los concursantes, en un despliegue técnico que incluye dos helicópteros, dos docenas de embarcaciones, 12 cámaras de juego, drones para capturar imágenes aéreas, 10.000 metros de fibra óptica repartidos por las localizaciones y cuatro buzos, además de un equipo de más de 200 profesionales desplazados y unos 70 trabajadores locales.

Precisamente Honduras vuelve a ser el enclave elegido, pese al rechazo de una parte de la población autóctona, que ya boicoteó el estreno de la anterior edición. Cuestionado por si la organización del programa se plantea cambiar de ubicación, el director general de Cuarzo Producciones, Juanra Gonzalo, subraya que la productora localiza durante todo el año posibles alternativas, pero reconoce la dificultad de encontrar un lugar con las mismas características. "¿Puede ser que un cambio de localización le pueda venir bien a 'Supervivientes'? Desde luego. Pero encontrar un sitio como el que tenemos en Honduras es muy complicado", afirma. Destaca que, dentro de la complejidad, ofrece ventajas logísticas como la cercanía de un gran hotel y, al mismo tiempo, un entorno paradisíaco y completamente aislado, así como la facilidad para compatibilizar las horas de Sol con el 'prime time' español. En el plano estrictamente humano, Ángel Ludeña, director del programa, anticipa una edición marcada por el miedo y las ganas de los participantes. De hecho, asegura que puede tratarse del 'casting' con más temor al icónico salto desde el helicóptero. "Tenemos algunos que no saben nadar, otros que tienen fobia al mar", revela. Sin embargo, esa vulnerabilidad es también uno de los grandes atractivos de esta edición: "Ninguno se parece al de al lado. Es un 'casting' que va a crecer mucho, con muchos perfiles por descubrir". El relevo en Honduras será otra de las novedades de la nueva edición. Guerra explica que la salida de Laura Madrueño -la anterior presentadora desde la isla- responde a una "decisión personal" tras tres años vinculada al formato, los últimos compaginando también con la edición 'All Star' de 'Supervivientes'". Los protagonistas Pero los verdaderos protagonistas serán los 18 famosos que, como reza la promoción, deberán olvidar su fama para convertirse en supervivientes. Entre ellos se encuentra Álex de la Croix, actriz y modelo conocida por su paso por 'La que se avecina'; Gabriela Guillén, modelo y empresaria, afronta la aventura tras una intensa exposición mediática por su relación con Bertín Osborne; Alberto Ávila, atleta paralímpico, hará historia como el primer concursante con discapacidad física del formato, con un palmarés de 12 campeonatos de España. También estará Ingrid Betancor, periodista y creadora de contenido, que regresa a la televisión tras años centrada en su familia junto al exfutbolista Ibai Gómez; Aratz Lakuntza, campeón del mundo de carreras de obstáculos; Marisa Jara, modelo internacional; Alba Paul, influencer y empresaria, además de mujer de Dulceida; y Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego. Se suman a 'Supervivientes' además el campeón del mundo de motociclismo Toni Elías; la influencer Teresa Seco; Claudia Chacón, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones'; Maica Benedicto, exconcursante de 'Gran Hermano'; Gerard Arias, bombero y rostro habitual de 'realities'; Álex Ghita, entrenador personal; el cantante José Manuel Soto; la modelo y presentadora Ivonne Reyes; el exfutbolista y modelo Jaime Astrain; y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, cineasta y nieto del explorador Miguel de la Quadra-Salcedo. Serán, en definitiva, dieciocho historias, dieciocho perfiles y un mismo objetivo: resistir. Porque, como advierte Jaime Guerra, allí la popularidad no servirá de nada. En las playas de Honduras no habrá privilegios ni atajos. Solo fuego, hambre, pruebas "extraordinarias", según adelanta la organización, y la convivencia más intensa.