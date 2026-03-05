Concierto de Pilar Vázquez y David Johnson

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda sesión del VI Curso de Música Española, previa al recital de canto y piano, se celebrará este viernes 6 de marzo en El Albéitar y contará con la musicóloga y catedrática de la Universidad de Oviedo María Encina Cortizo, quien disertará sobre el compositor Chapí cuando se cumplen 175 años de su nacimiento.

Descubriendo a Ruperto Chapí: un músico más allá de La Revoltosa es el título de la conferencia que impartirá la catedrática de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo, María Encina Cortizo, en El Albéitar, dentro de la programación del VI Curso de Música Española de extensión universitaria. Tras la ponencia, a las 20.30 horas, dos grandes intérpretes leoneses, como son la mezzo Pilar Vázquez y el pianista David Johnson, ofrecerán un recital de canción española y zarzuela en torno al compositor homenajeado. Así, el público podrá escuchar un repertorio que incluye piezas de Chapí, Granados y Manuel de Falla, y una selección de célebres romanzas de zarzuelas como Las hijas del Zebedeo y El Barquillero, de Chapí, La Gran Vía de Chueca y El barberillo de Lavapiés, de Barbieri. Las entradas para el concierto se pueden adquirir desde 30 minutos antes del comienzo en la taquilla del teatro El Albéitar al precio de 4 euros, con descuento del 50% para la comunidad universitaria.