El Museo de León celebra el 8-M de la Reina Urraca I

Monedas, obras, documentos, piezas de marfil... Hay de todo sobre la reina Urraca en la gran exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126] presentada ayer por el Ayuntamiento de León en el Museo de León. Y entre estas más de sesenta piezas únicas en un momento único, una moneda parece única: "A fecha de hoy esta moneda es la primera aparición heráldica en Europa en la primera década del siglo XII, es decir, en 1109, por lo que estamos hablando en definitiva de la aparición del signo que identificará a partir de entonces al Reino de León y, por lo tanto, del embrión del propio escudo de España aún vigente", según Gerardo Boto, uno de los comisarios de la exposición.

Juegan ahora parece las crónicas a favor de la exaltación de la que fuera primera emperatriz de Europa. Pero las crónicas de su tiempo eludían mencionar sus logros y le achacaban todos los males y desgracias. Aquellos «intelectuales» se referían a ella con la condición de un animal, sin darle opción a nada. 900 años después, dicen los cronistas municipales actuales, «Urraca I de León regresa para ocupar el lugar que la historia le debe».

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, dirigida por Elena Aguado, presenta este viernes 6 de marzo a las 16.00 horas en el Museo de León la exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]. La apertura se produce apenas dos días antes de la conmemoración de los 900 años de la muerte de la que fue la primera mujer que accedió al trono de un reino medieval europeo por autoridad y propiedad, sin acompañamiento ni mediación masculina. El 8 de marzo se cumplen nueve siglos de su muerte y sus restos reposan en el Panteón Real de la Basílica de San Isidoro de León. Aprovechando este aniversario, el Consistorio de la capital leonesa ha organizado también un congreso internacional que se celebrará en mayo y una serie de actividades vinculadas a su figura.

Tal vez sea muy osado decir que la reina Urraca esté de máxima actualidad o de moda más allá del ámbito histórico, pero su personaje ejerce fascinación en todos los frentes. La 8, la tele de aquí de CylTV aborda su figura en su exitosa serie Reino. José Fernández Chimeno presenta hoy viernes en el Ayuntamiento de Sariegos el libro de su obra de teatro Urraca I La reina descalza (Eolas). Y este domingo, Sahagún celebra un gran acto: El cortejo fúnebre de la reina Urraca llegará a Sahagún este 8 de marzo a las 13.00 horas. La historia revivirá a un personaje célebre y Sahagún regresará al siglo XII. Será el último camino más simbólico puesto que coincidirá con Alfonso VI y Constanza de Borgoña, sus padres. Es la magia de la recreación y teatralización casi performance histórica en la que todo este futurible se llenará de un pasado de hace 900 años, fecha de la muerte de la que fue primera emperatriz de Europa.

Es decir, que 900 años después las crónicas hacen justicia a la primera emperatriz de Europa.

Volviendo a la exposición presentada ayer y ya desde hoy abierta al público, el inicio de la programación comienza este mismo viernes con la apertura de «la exposición más ambiciosa que ha organizado el Ayuntamiento de León por la calidad de las piezas expuestas, del proyecto museístico y por el compromiso que tenemos para recuperar la figura de Urraca I que fue la primera mujer soberana, una figura olvidada en la historia debido al ocultamiento sistemático del Reino, de las mujeres y de la historia de León», expresó José Antonio Diez, alcalde de León, este jueves en una visita guiada para mostrar la exposición a los medios de comunicación. «Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]» ofrece una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana. Su llegada al poder fue un hecho sin precedentes en la historia política de Europa, algo que generó rechazo en la época y que incluso fue denigrado y ocultado por la historiografía. La exposición, comisariada por Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán, cuenta con más de 50 piezas procedentes de distintos museos y pinacotecas de España, como el Museo del Prado, pero también del Louvre de París, del Victorian & Albert de Londres o del Museo de Chicago, entre otros. Algunas de estas obras vuelven por primera vez a León, de donde salieron hace siglos. Otras, se exponen de forma inédita en España. «Detrás del montaje que hoy vemos hay un trabajo de años, un montaje de meses y un resultado espectacular que devuelve a León, aunque solo sea de forma temporal, piezas que en su día salieron de aquí, de nuestra tierra, del talento artístico y cultural que siempre ha caracterizado a León», ha incidido el regidor de la capital leonesa. «El contenido permite, desde una perspectiva de belleza e información, llevar al visitante a la historia de esa ciudad previa a la convocatoria de las Cortes que nos confirieron el título de Cuna del Parlamentarismo y a la figura de una mujer que se enfrentó a todo por gobernar, por reinar y gestionar», expresó José Antonio Diez. Dada la importancia de Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126] han sido numerosas las instituciones y entidades que han colaborado con esta iniciativa que devuelve la soberanía de Urraca I a su memoria y aquilata vertientes de su personalidad que siguen vigentes hoy.