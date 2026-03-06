El hip hop regresa a León con su XIX edición

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La danza urbana del más alto nivel regresa al Palacio de Exposiciones y al Palacio de Deportes de León en la que será ya la XIX edición del February Hip Hop. Será los días 13, 14 y 15 de marzo con un evento que se ha convertido en uno de los más importantes de España y ha logrado posicionarse en el top 5 de toda Europa. Se esperan más de 3.600 bailarines repartidos en 280 grupos, que competirán por un premio de 15.000 euros. Reunirá cerca de 8.500 asistentes cuando, el año pasado, reunió en torno a 8.000 lo que hace ver que, cada año el evento crece y acoge a más interesados de la danza urbana.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha acompañado a los organizadores de este evento en la presentación ante los medios de comunicación donde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte y por los eventos de diferentes disciplinas. Junto a Canuria han estado Frank Leal y Borja Vilanova, de la organización, y Paula Cuervo, de Caja Rural, entidad patrocinadora junto al Ayuntamiento de León que, entre todos, hacen posible que el evento se siga celebrando y creciendo año a año.

«Queremos agradecer que hace algo más de cuatro años, Caja Rural y el Ayuntamiento de León apoyarán este evento porque hemos conseguido posicionarnos como uno de los mejores de Europa», comentó Frank Leal durante la presentación.

Workshops y masterclass

El February Hip Hop tiene dos vertientes: workshops internacionales de danza urbana y el Campeonato Internacional de Danza Urbana. En cuanto a los workshops y masterclass estarán dirigidas por algunos de los coreógrafos más relevantes del mundo. Este año acudirán Dom Lashawn, Tendai, Sab MacCarthy, Alekz Samone, Aaron Quini, Kapela, Momo Koyama y Juan Montero.

Más de 500 personas llegadas de toda España y de otros países de Europa disfrutarán todo el fin de semana aprendiendo de sus referentes en el mundo de la danza urbana.

El Palacio de Deportes será el escenario del Campeonato Internacional de Danza Urbana más importante de España en el que se citarán grupos de todo el país. Habrá diferentes categorías: baby, infantil, junior, youth, mini-parejas, parejas, absoluto, profesional, megacrew y premium. Este año, como novedad, se han añadido dos categorías: heels y megacrew kids.

En total, participarán más de 3.600 bailarines repartidos en 280 grupos, entre ellos cerca de quince de León, que harán disfrutar al público durante los dos días que se prolongue el concurso. Además, se repartirán más de 15.000 euros en premios.

Con estos dos eventos, desde la organización del February HipHop estiman que se van a reunir cerca de 8.500 personas y que la mayoría de los asistentes, en torno al 90%, serán procedentes de fuera de León, de ahí que sea considero a nivel internacional.