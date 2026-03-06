Cantar a Rosalía hoy en el Auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Amancio Prada celebra hoy en el Auditorio el 50º aniversario de Rosalía de Castro, su disco dedicado a la célebre poeta gallega, que se enmarca dentro del ciclo Maestros Internacionales dirigido por Margarita Morais. La concejala de Cultura, Elena Aguado, presentó el concierto la semana pasada. El concierto remite a sus inicios y al detonante de su vocación de músico: Rosalía de Castro. Lorca, Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, San Juan de la Cruz, Leo Ferré, Jorge Manrique, Agustín García Calvo, Bécquer, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre... también son sus otros grandes nombres.