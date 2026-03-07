Amancio Prada da una velada de poesía y emoción

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Amancio Prada volvió a casa y lo hizo por la puerta grande. El cantautor berciano triunfó anoche en el Auditorio Ciudad de León con un recital que combinó música, poesía y memoria cultural ante un público que llenó prácticamente la sala y que siguió cada canción con una atención muy cercana y total a todas y cada una de las canciones.

El artista ofreció un concierto de largo recorrido emocional en el que repasó algunos de los trabajos más representativos de su trayectoria, marcada desde sus inicios por la estrecha relación entre la canción y la poesía. Con su inconfundible voz y una puesta en escena sobria, Prada construyó una velada íntima en la que la palabra adquirió todo su protagonismo.

Acompañado por una instrumentación delicada y elegante, el músico fue desgranando un repertorio que alternó composiciones propias con musicalizaciones de algunos de los grandes nombres de la literatura en lengua española. El público respondió desde el primer momento con un silencio atento y respetuoso, creando una atmósfera de recogimiento poco habitual en los grandes escenarios y muy acorde con el espíritu del concierto.

Uno de los rasgos que marcó la noche fue precisamente esa complicidad con el auditorio. Entre canción y canción, Prada se dirigió al público con breves comentarios que evocaban el origen de algunas piezas, sus encuentros con poetas o la importancia que la tradición cultural del noroeste peninsular ha tenido en su obra. Esos momentos contribuyeron a reforzar el tono cercano de un recital que se vivió casi como una conversación musical con los asistentes.

Con más de medio siglo de carrera, Amancio Prada sigue siendo una de las voces más singulares de la canción de autor española. Su capacidad para convertir la poesía en música y para mantener vivo un repertorio profundamente ligado a la cultura y la memoria colectiva volvió a quedar patente en su actuación de anoche en León. El concierto en el Auditorio Ciudad de León se saldó así con un nuevo éxito para el artista berciano, que volvió a demostrar que su propuesta artística conserva intacta su capacidad para emocionar y convocar al público en torno a la belleza de la palabra y la música.

El Auditorio, casi lleno, pudo disfrutar de la emoción, memoria y poesía en cada una de las canciones