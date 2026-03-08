La literatura leonesa está en un momento 'De Fábula'

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

León inauguró el pasado 6 de marzo un nuevo espacio cultural, dirigido a escritores, artistas y editores que escriban o tengan interés en la historia de la provincia. Una historia, la cual va a ser contada para que todo tipo de públicos la puedan entender, ya sea a través de cuentos infantiles, juveniles o novelas más densas para personas adultas. Esta nueva área se encuentra situada dentro del Centro Cultural Péndula que también es una nueva librería llamada «De Fábula» en la Plaza de Colón número uno.

La presentación del nuevo espacio literario contó con la presencia de la concejal de Cultura, María Elena Aguado Cabezas; el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso Sutil; la gerente y creadora de este espacio, además de ser la dueña de editorial Péndula, Ana María Rodríguez González; la madre del conocido presentador Jesús Calleja, María Jesús Calleja, la cual recitó unos poemas leoneses; y la presidenta de la fundación RMD, Matilde López, que es la persona responsable de aportar el dinero y las esculturas para el primer certamen literario «Urraca I».

«Hace un año comenzamos la andadura realizando algunos cambios y ahora ya lanzamos esta propuesta. Este espacio va enfocado a todas las editoriales y escritores leoneses, ya que dentro de esta área es todo exclusivamente de León», comenta Ana María Rodríguez González. «Lo más importante es potenciar a los autores y libros leoneses que, además, están viendo como la ciudad por fin parece que se empieza a dar cuenta de todo el valor que tiene nuestra provincia», agrega.

La inauguración dio comienzo a las 18.00 del viernes y, hasta las 20.00 que estuvo abierto llegaron a acudir más de 100 personas interesadas en este nuevo espacio. Entre ellos, la organización quiere destacar que se encontraron varios escritores, editores y artistas leoneses.

Un primer certamen

Además de presentarse el nuevo espacio literario, también se comunicó el inicio del I Certamen Literario Infantil y Juvenil «Urraca I» con 3.000 euros en premios. Este nuevo certamen, dirigido a jóvenes escritores, nace con la intención de fomentar la creatividad literaria entre niños y adolescentes, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras históricas más singulares del Reino de León: la reina Urraca I. El concurso contará con 3.000 euros en premios, lo que lo sitúa entre las convocatorias literarias infantiles y juveniles mejor dotadas del panorama regional. Con esta iniciativa, De Fábula pretende impulsar el talento literario desde edades tempranas y contribuir a que nuevas generaciones descubran el placer de escribir y de contar historias. El nombre del concurso siempre será «Urraca I», aunque, para potenciar la participación, la imaginación y mejorar el conocimiento histórico de la provincia, cada año la temática a escribir irá rotando para que, de esta forma, la escritura tenga una mayor creatividad y un aliciente extra para todos aquellos jóvenes que deseen presentar sus textos al concurso.

Más allá de la librería, De Fábula se concibe como un espacio cultural abierto y dinámico, que acogerá presentaciones de libros, encuentros con autores, talleres, clubes de lectura y actividades dirigidas a todos los públicos. Un espacio permanente para que editoriales leonesas presenten sus novedades.

El objetivo es convertir en un punto de encuentro para la cultura leonesa, donde los autores puedan dialogar con sus lectores y donde el público pueda descubrir la extraordinaria riqueza editorial vinculada a León.

