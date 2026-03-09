León y el II Encuentro de Orquestas de Castilla y León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Orquesta de Enseñanzas Elementales del Conservatorio de León participará en el Segundo Encuentro de Orquestas de Castilla y León, que tendrá lugar en Valladolid el próximo sábado 11 de abril. En esta cita representará al Conservatorio Profesional de Música de León y estará integrada por 15 jóvenes músicos de tercer y cuarto curso en las especialidades de violín, viola y violonchelo.

Este encuentro ofrecerá una jornada de convivencia para alumnos de entre 8 y 12 años, provenientes de conservatorios públicos de la comunidad, brindando un espacio para compartir experiencias, inquietudes y, por supuesto, música.

Programación

La mañana estará dedicada a ensayos, que culminará en un concierto programado para las 13.30 horas en la sala sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Las profesoras Eva Rodríguez y Blanca Sáenz de Miera organizarán y dirigirán la actuación de la orquesta del Conservatorio de León, destacando el trabajo realizado en el aula de Orquesta, junto a los profesores Miguel Fernández Llamazares, Dylan Compta y Joaquín Ordóñez.

El papel de león, clave

Además de su situación individual, la orquesta del Conservatorio de León se unirá a las orquestas de otros conservatorios de Castilla y León para interpretar dos piezas que cerrarán el concierto y el encuentro. En el escenario, más de 300 alumnos de diversas especialidades de cuerda frotada — violín, viola, violonchelo y contrabajo— participarán, todos ellos con un rango de edad mayoritariamente entre 8 y 12 años.

Las invitaciones para asistir al concierto estarán disponibles de manera gratuita en el Centro Cultural Miguel Delibes el mismo día del evento, hasta completar aforo.

El Conservatorio Profesional de Música de León es uno de los principales centros públicos de enseñanza musical de la ciudad de León. Se trata de una institución educativa dedicada a la formación reglada en música, donde estudiantes de diferentes edades aprenden tanto interpretación instrumental como teoría musical dentro del sistema oficial de enseñanzas artísticas de España.

El conservatorio es un centro especializado que forma a músicos desde niveles iniciales hasta etapas avanzadas. Su objetivo es desarrollar las capacidades técnicas, artísticas y teóricas de los alumnos, preparándolos tanto para una carrera profesional en la música como para continuar estudios superiores.

Además de su función educativa, el conservatorio tiene un papel importante en la vida cultural de la ciudad. El centro organiza conciertos, audiciones y actividades abiertas al público, que permiten a los estudiantes mostrar su trabajo y contribuyen a dinamizar la escena musical local.