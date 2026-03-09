El espectáculo 'Estoy como nunca' llega por primera vez a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La humorista, actriz y creadora de contenido La Forte presenta en León su nuevo y primer espectáculo de comedia en solitario, Estoy como nunca, que tendrá lugar en el Teatro San Francisco el día 13 de marzo a las 20:00h. Alma Andreu, conocida artísticamente como La Forte, es una «perioartista» valenciana de nacimiento y madrileña de corazón, con «sangre andaluza en las venas». Con una trayectoria que abarca la comunicación, el podcast (su obra Mi Patio de Vecinas fue el segundo podcast hecho por una mujer más escuchado en España en 2020) y ahora el teatro, La Forte ofrecerá en escena un humor cercano, sin filtros, que parte de lo cotidiano para generar complicidad con el público.

En Estoy como nunca, La Forte se adentra en los temas universales del amor, la autoimagen, la autocrítica, el paso del tiempo, las relaciones, las expectativas y los roles femeninos. Con tono directo, coloquial y muchas risas, la artista invita a ver la vida de frente, con humor, ironía y ternura. «Estoy con muchas ganas de actuar en León, es la primera vez que visitó la ciudad yque actúo. He visto que las entradas se van vendiendo a buen ritmo y eso quiere decir que la exigencia que voy a tener es máximo y eso también me gusta. Agradecer a los leoneses la acogida que estoy recibiendo», comenta La Forte ilusionada por la gira nacional que está realizando.