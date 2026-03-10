La inteligencia artificial (IA) emerge en la cultura de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Hace seis años aproxidamente la inteligencia artificial (IA) comenzaba su andadura para conseguir un hueco en el mundo. En pleno siglo XXI nacía unas herramientas que podían facilitar procesos laborales. En 2022 estalla todo por los aires con el nacimiento de ChatGPT, una herramienta que todo el mundo comenzaría a testear buscando sacarle el máximo rendimiento. Millones de personas comenzaron a hacer labores tan importantes como trabajos de investigación, escribir textos con el programa o pedirle información para conseguir una reducción de tiempo en las tareas descritas. A raíz de ahí, la IA solo hace que crecer y aumentar su potencia, realizando ya no solo textos, sino imágenes y vídeos consiguiendo que todo el mundo estuviera pendiente de sus evoluciones que pasaron a ser constantes. En pleno 2026, la inteligencia artificial ha llegado a todos los rincones del día a día de la vida cotidiana, pero hay uno que, hasta hace poco, había resistido a aguantar sin ella hasta que ha sido inevitable subirse a su ola. Esta es la cultura.

La cultura es uno de esos muros al que la Ia le ha costado escalar, pero ya lo ha conseguido: museos, el mundo del cine, del espectáculo, todo del ambito cultural ha sucumbido a esta nueva herramienta a la que le han encontrado un uso excepcional. En León, la IA ya ha conseguido entrar en todas sus instituciones culturales de una forma u otra. Unas la utilizan para acortar tiempos en procesos, para facilitar el trabajo de los empleados o, algunos incluso la utilizan para mostrarla en exposiciones o en cortometrajes de historia. En conclusión, la inteligencia artificial se ha instaurado.

Distintos usos de la IA

Hay muchas maneras de sacar partido a la IA. Puedes hacerlo como Casa Botines de Gaudí que la utiliza para «realizar inspecciones precisas, rápidas y no invasivas tanto en el exterior como en los espacios interiores del edificio. Mediante drones y tecnologías de visión artificial, la fachada y otras zonas del inmueble se escanean en 3D, lo que permite detectar grietas, filtraciones, humedades o posibles pérdidas energéticas con gran precisión», comentan desde la institución. También se puede ir más allá como ha hecho el Museo de San Isidoro que, en su nueva exposición, propuso una animación y un vídeo de Urraca I contando toda su historia y que está disponible para ver. El cine tampoco se libra ni mucho menos de esta revolución, ya que el cineasta leonés Luis Ángel Mendaña es un experto en IA que cuenta con varios premios en cortometrajes realizados con estas herramientas. Su último trabajo fue acerca de la historia de Urraca I. «La IA es solo una parte, detrás también está el guion que a mí me gusta hacerlo yo. No tiene techo y a nivel cultural también ha tenido ya su despegue», comenta el experto.

La IA ha llegado para quedarse, también en la cultura. Ahora habrá que ver los beneficios y perjuicios que pueda provocar.

«La IA abarata mucho los costes de producción, aunque también hay que pagar para poder utilizarla», Luis Ángel Mendaña