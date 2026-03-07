El cineasta leonés Luis Ángel Mendaña estrena un cortometraje realizado con IA sobre la reina Urraca I de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El cineasta leonés Luis Ángel Mendaña, con el asesoramiento del historiador Ricardo Chao, estrena un cortometraje realizado con Inteligencia Artificial sobre la reina Urraca I de León, que supone “un tributo a la monarca” y “la confirmación de que la IA bajo una buena dirección técnica y la colaboración de historiadores es capaz de recrear, con una madurez visual inédita, la vida de la primera reina de Europa en gobernar por derecho propio”.

El proyecto destaca por su vanguardia técnica, ya que un 80 por ciento del corto ha sido creado a través de la plataforma malagueña Freepik, que recopila diferentes herramientas profesionales de generación de vídeo. Tras una compra de “créditos”, el creador va probando distintas instrucciones o “prompts” para ir obteniendo poco a poco cada plano. Se trata de un largo proceso de ensayo y error, donde el mayor reto es conseguir una uniformidad visual entre cada plano y secuencia.

Así, “no se trata de pulsar un botón y esperar a que la máquina haga el trabajo”, sino que “detrás de cada plano hay muchas horas de planificación, de búsqueda de una coherencia estética y de una dirección que respete el peso de la historia”.

Con una trayectoria volcada en la innovación visual, el cineasta leonés Luis Ángel Mendaña del Río presenta su último trabajo, en el que, tras muchas horas de trabajo y cierta inversión económica en herramientas de IA generativa, consigue ensalzar el papel histórico de Urraca I, la primera reina de Europa que gobernó por derecho propio en el siglo XII, “desafiando las normas medievales de un mundo dominado por varones”.

Mendaña explicó que el cortometraje captura la “astucia diplomática, su coraje en el campo de batalla y su determinación para preservar un reino fragmentado frente a las tensiones con Portugal y otros frentes” de la reina Urraca I.

“Es mi pequeño aporte para recordar y poner en valor a una soberana muy olvidada”, afirmó el cineasta, al tiempo que destacó el legado de Urraca como “la mujer que forjó el poder femenino en la historia hispánica y aseguró la continuidad de la dinastía con su hijo, Alfonso VII”.