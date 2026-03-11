Astorga y el Cineclub continúan con la programación de 'Luz de Cine'

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

este miércoles, 11 de marzo, el Cineclub 'Luz de Cine' propone un viaje muy especial en el que lo importante no es el destino sino el tránsito, el camino. Así que, los y las amantes del cine pueden hacer la maleta con lo indispensable para adentrarse en la película Caras y lugares, estrenada en 2017, que se proyecta en la pantalla del Cine Velasco a las 20.30 horas en VOSE (versión con audio original y subtítulos en castellano).

El documental relata la colaboración inesperada de la directora belga Agnès Varda y el fotógrafo francés JR a través de un road movie en el camión de JR, equipado con una cabina fotográfica. Juntos exploran los pueblos de la Francia rural a través de sus habitantes, a quienes después de sacar retratos los plasman a gran tamaño en murales gigantes. La obra, votada en la encuesta trimestral por los socios y socias, muestra la sensibilidad de Varda y JR a través de las personas fotografiadas y del espacio donde son entrevistadas.

La intención no es otra que mostrar una realidad desde la más profunda humildad. Caras y lugares ya es la segunda película del mes de marzo propuesta por el Cineclub 'Luz de cine'. La programación de este mes 1a finalizará el 18 de marzo el film Padre Patrón (1977, Paolo y Vittorio Taviani).

Tres películas en total se van a proyectar. Los olvidados se proyectó el pasado miércoles 4 de marzo. En el día de hoy se podrá visualizar Caras y lugares y, para terminar la programación mensual se podrá disfrutar de Padre Patrón.