José Enrique Martínez 'transcribe' la pasión del arte en Oviedo

El catedrático de Literatura y crítico de Diario de León, José Enrique Martínez, ofrece el viernes 13 de marzo a las 19.30 horas una conferencia en la Universidad de Oviedo dentro del ciclo De varia lección. Este congreso se celebra cada año en la cátedra Ángel González y cuenta con la participación de los mayores eruditos de la poesía española. Este año se inicia el ciclo con una conferencia de José Enrique Martínez, que con el título De pincel a la palabra: poesía y pintura en la lírica contemporánea aborda el tema de las relaciones interartísticas, en este caso referidas a la visión poética del museo en la poesía de nuestro tiempo. José Enrique Martínez destaca que si bien es este un asunto que si históricamente ha tenido muestras relevantes, es en la contemporaneidad cuando ha cobrado un auge extraordinario, con el sólido cimiento previo de Retratos antiguos (1902) de Antonio de Zayas, El Cristo de Velázquez (1920) de Unamuno, Apolo (1920) de Manuel Machado y A la pintura (1945) de Rafael Alberti. El conferenciante aborda el tema de la écfrasis tanto desde el punto de vista teórico como desde el acercamiento crítico a algunos poemas contemporáneos y significativos sobre cuadros concretos. El catedrático será presentado por Areceli Iravedra, directora de la cátedra, y se celebrará en la sala Rector Alas del edificio histórico de la Universidad.