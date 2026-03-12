Benamarías y Vanidodes son versos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Versos a Oliegos 2026 se celebrará en uno de los parajes más hermosos de la Cepeda; el que acoge a los pueblos de Vanidodes y Benamarías, ambos ubicados en torno al riachuelo Rodrigatos, que nace muy cerca del puerto de Manzanal.

Los núcleos urbanos de ambos lugares son dispersos, pero hay un punto en el que se unen: la iglesia parroquial; un templo de sólida estructura de piedra, con la típica espadaña del románico rural de la zona, ubicado en una colina que en la antigüedad pudo haber sido un pequeño castro, desde el que se domina la magnífica hondonada de Valdemagaz.

El Ayuntamiento de Magaz de Cepeda, al que pertenecen ambos lugares, así como las correspondientes juntas vecinales y la Asociación Rey Ordoño I han iniciado contactos para definir tanto la fecha como el punto concreto de la celebración.

La de este año, será la XXVI edición del encuentro cultural y poético que cada año reúne a decenas de autores de todas las comarcas leonesas, junto con multitud de leoneses tanto de la Cepeda como de la diáspora, para escuchar música y versos en honor de nuestra tierra.

Esta cita anual surgió en agosto de 2001 a la orilla del embalse de cabecera del río Tuerto, en la comarca de La Cepeda, y en el transcurso de un cuarto de siglo se ha se consolidado como un atractivo reencuentro cívico y cultural. El evento lleva el nombre de Oliegos, el pueblo cepedano que quedó en 1945 bajo las aguas; anegado por uno de los nuevos embalses construidos durante la época del franquismo en la provincia de León. En aquel duro momento, los habitantes de Oliegos fueron trasladados al entorno de Rueda.