Mahou apuesta, otra vez, por el talento local

Vibra Mahou Fest, el festival con el que la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas continúa impulsando experiencias cinco estrellas en torno al directo, celebrará en León su quinta edición consecutiva confiando, un año más, en el talento local. Y es que esta cita, posicionada ya como un imprescindible en el calendario musical de la región, refuerza su vínculo con la escena local de la mano de seis DJ´s de la región, que serán los encargados de que el ritmo no pare entre las actuaciones de bandas y artistas que conforman el cartel de Vibra Mahou Fest León 2026. Así, Kill Vir, Tusty, Míchel'S, DriDri, Laur Vi y Cheese&Bacon harán vibrar al público con sus sesiones dj entre los directos de Alcalá Norte, Barry B, Carencias Afectivas, Naked Eva, Marlena y Sanguijuelas del Guadiana. Además, los asistentes podrán también reponer fuerzas en la Zona Gastro, que contará con varios food trucks, la mayoría también de la región, que ofrecerán propuestas para todos los gustos, así como espacios pensados para el descanso.