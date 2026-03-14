Urraca I para todos los públicos

Este sábado a las 18,00 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento de León (entrada por Alfonso V) tendrá lugar la presentación del libro Érase una vez... una reina llamada Urraca I, editado por Péndula. Se trata de un cuento infantil para pequeños y mayores para descubrir la historia de Urraca I con un lenguaje ameno y divertido. En el mismo encuentro se presentará el premio de Literatura Infantil y Juvenil Urraca I. Organizan el acto Péndula y la Fundación RMD y colabora el Ayuntamiento de León.

"Creemos que a través del lenguaje de los cuentos existe una fórmula maravillosa para entender la historia. La idea más importante es la de motivar a niños y jóvenes a participar en el I certamen literario infantil y juvenil "Urraca I" un certamen con una dotación de 3000 euros en premios y un reconocido jurado", indican desde la organización.