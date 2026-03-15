Siete filmes de mujeres hechos por mujeres

«Va sobre la vida. Sí, puedes decir que va sobre la vida». Contestaba así el director de cine ante la pregunta con respuesta incorporada porque el que la hacía creía que su creación cinematográfica siempre tenía ese ingrediente, como compromiso, apuesta o lo que fuera. Era Fernando León, por cierto, ese director que así, desde esa aparente simplicidad de mirar alrededor ha hecho obras maestras universales y atemporales. Si Luna de Cortos se presenta como un espacio de compromiso con otras culturas que desde el primer momento ha trabajado para fomentar la diversidad y el intercambio de culturas, de conocimientos y experiencias, quiere decir que también, que en ese mostrar historias convive la curiosidad y el entendimiento, el entretenimiento y en salir de las sesiones con algo dentro de la cabeza. Esperando siempre que así ocurra, este domingo es la mujer la que ocupa el hilo central. Y así esta sesión, tercera de este año, consta de siete cortos de mujeres hechos por mujeres.

Para los que piensen que el 8-M está cerca mejor será que sean ellos los que se acerquen a ver estas historias que desde las 19.30 horas, en el Teatro El Albéitar, serán una suculenta sesión continua de talento.

Una selección de siete cortometrajes de cine realizado por mujeres es el programa que ofrece el domingo 15 de marzo El teatro El Albéitar, celebrando así el Día Internacional de la Mujer, en colaboración con el festival internacional Luna de Cortos, el Área de Actividades Culturales de la Universidad de León y la asociación D-spierta, protagonizan esta tercera jornada del festival leonés. El Festival visibiliza las películas realizadas, escritas e interpretadas por mujeres, aunque también hay algunas hechas por hombres pero que tienen el protagonismo en la mujer. En la edición de 2025 se inscribieron más de un centenar de películas en formato cortometraje a la sección oficial a concurso de «Cine y Mujer». Algo que nos da una idea de la dimensión que esto significa, de unos años para acá el cine detrás de la cámara lo están realizando ellas: las mujeres. En esta ocasión la relación de títulos de las películas en este formato que se exhibirán en el Teatro El Albéitar, con temas que ahondan en la violencia de género, la mujer en la infancia y adolescencia, son : Mañana Muérete, de la directora Rocío Martín; Thimea, de Susana Fialho, Caque Trueba y Juan Trueba; Poma Maura, de Sara M. Doménech; Monstruación, de Angela Manzano; Frío en las manos, de Sergio Checa; Las piedras de Luna, de la leonesa Patricia Luna y El nudo de Ángela, de la directora Diana Rojo.

Vuelta a esas premisas de Luna de Cortos, el Festival también nace con una misión muy concreta: pretende estimular la atención del público hacia un espacio representativo abierto y amplio, como es el entorno rural, hace de sus proyecciones al aire libre, abiertas para todos, el mejor exponente. Niños y adultos, generaciones separadas por años y vivencias, se reúnen en torno a una pantalla, que es el foco de la luz de un pasado y de un futuro: la cultura es atemporal, la cultura une, y el lenguaje cinematográfico será el nexo común que temple emociones y sentimientos, que atesore recuerdos, que provoque animadas tertulias.

Luna de Cortos Festival Internacional de Cortometrajes convoca un concurso de ámbito nacional, a celebrar el mes de agosto de 2026 en la localidad de Riego de la Vega (León-España). Las fechas de inscripción son desde las 00.00 horas del pasado 26 de febrero hasta las 00.00 horas del 26 de abril de 2026. Toda película que no ofrezca las garantías técnicas necesarias para una buena exhibición será descartada. Podrán participar en la Sección Oficial a Concurso todos los realizadores/as que cumplan con los requisitos de las Bases. Se admitirán trabajos realizados y/o producidos desde enero de 2025 hasta abril de 2026 y que no hayan participado en anteriores ediciones del Festival.