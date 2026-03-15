La banda Cyma conquista el Black Bourbon en León

Amanda Nicanor (voz), Pablo Santamarta (bajo), Israel Ballesteros (guitarra) y David Prieto(batería) durante su actuación.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La escena del metal en León vivió una jornada de gran calado musical este sábado en la sala Black Bourbon, en un evento que se saldó con un notable éxito del público. La cita, que dio comienzo a las 21:00 h, sirvió como escaparate para dos de las propuestas más interesantes del panorama emergente, destacando especialmente la brillante actuación de la formación local Cyma. El cuarteto leonés, compuesto por Amanda Nicanor a la voz, Pablo Santamarta al bajo, Israel Ballesteros a la guitarra y David Prieto a la batería, desplegó un directo impecable donde el metal melódico se entrelazó con texturas progresivas y matices electrónicos. Tras haber generado una alta expectación con su sencillo de debut 'Burning Pages', la banda confirmó su excelente estado de forma sobre el escenario, demostrando una madurez técnica y compositiva que los sitúa como un referente de la identidad sonora regional.

La noche se completó con la actuación de los granadinos All In Mind, quienes se ganaron el favor de los asistentes a través de su potente propuesta de metal alternativo. La agrupación andaluza destacó por la contundencia de sus riffs y una energía melódica que logró una respuesta entusiasta, cerrando una velada en la que ambas formaciones lograron conectar plenamente con la audiencia.

El evento reafirmó a la sala Black Bourbon como un espacio clave para el triunfo de las nuevas corrientes musicales en la ciudad de León.