'Una batalla tras otra' triunfa en los Óscar, que reconocen el talento de Anderson

Publicado por Ana Milena Los Ángeles Creado: Actualizado:

La comedia dramática 'Una batalla tras otra' fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.

El filme de Anderson se llevó seis Óscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, 'Los pecadores', de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones de la historia de los premios, con 16 candidaturas.

Mientras que en el apartado internacional 'Valor sentimental' venció a la brasileña 'El agente secreto' y a la española 'Sirat', que contó con el apoyo en la gala de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El reconocimiento a Paul Thomas Anderson

Pero si algo destacó en esta edición es que finalmente la Academia otorgó a Anderson un reconocimiento que le había sido esquivo en once ocasiones anteriormente.

'Una batalla tras otra' venció en los apartados de mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor secundario (Sean Penn), mejor montaje y mejor casting —una categoría que este año se estrenó—, y el público explotó en aplausos para reconocer a uno de los directores más apreciados de la industria.

Ha sido tal el impacto de la película que la ceremonia se cerró con una escena pregrabada en la que el presentador de la gala, Conan O'Brien, recrea una secuencia del filme en la que el villano, interpretado por Penn, recibe su merecido.

Antes de las nominaciones de este 2026, la Academia había considerado a Anderson once veces para llevarse una estatuilla en distintas categorías —la primera en 1998 por mejor guion original por 'Boogie Nights'—, pero nunca lo había logrado. Este domingo se alzó con tres premios directamente para él, los de película, dirección y guion adaptado por trasladar al cine la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon.

"Hacen que uno tenga que trabajar duro para conseguir uno de estos", bromeó tras alzarse con la estatuilla a mejor dirección.

Leonardo DiCaprio, que da vida al protagonista de la película, Bob Ferguson —un exrevolucionario que trata de salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco interpretado por Penn—, aplaudió al director y se le veía feliz cuando subió con todo el equipo a recibir el Óscar a mejor película, a pesar de que no ganó el premio a mejor actor.

'Los pecadores', la película de vampiros que dio la pelea

El triunfo de Anderson no permitió que Ryan Coogler hiciera historia al convertirse en el primer cineasta negro en ganar la estatuilla como mejor director por 'Sinners'. Sin embargo, sí se llevó el Óscar a mejor guion original.

Además, la película le permitió a Michael B. Jordan alzarse con la estatuilla a mejor actor por interpretar a dos gemelos que se proponen abrir un club nocturno exclusivo para gente negra, solo para ver sus planes interrumpidos por un grupo de vampiros.

Jordan fue ovacionado al convertirse en el sexto actor negro en ganar la estatuilla como mejor actor, uniéndose a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. En la sala de prensa, el actor agradeció a todos aquellos que "abrieron" el camino para llegar a ese lugar.

"Animo a otros actores y a otros artistas… a que sean honestos, sean sinceros y simplemente… sueñen en grande", dijo el protagonista de 'Sinners', que venció, entre otros, a DiCaprio y a Wagner Moura, que buscaba el primer Óscar para un intérprete brasileño.

Además del premio para Jordan y del de guion, 'Los pecadores' se llevó el de banda sonora y el de fotografía, para Autumn Durald, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Óscar de la categoría.

Y en el apartado de interpretación femenina la irlandesa Jessie Buckley cumplió los pronósticos y recibió el premio a mejor actriz por su papel de Agnes, la mujer de Shakespeare, en 'Hamnet', de Chloé Zhao.

Noruega le aguó la fiesta a España y Brasil

En cuanto a la categoría de película internacional, ni Brasil ni España pudieron impedir el triunfo de Noruega, la favorita, con 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, no pudo repetir el éxito de la pasada edición de 'Aún estoy aquí', de Walter Salles. Y 'Sirat', de Oliver Laxe, no se convirtió en el quinto Óscar para España.

El filme de Mendonça había llegado a la gala con cuatro nominaciones -mejor película, mejor película internacional, mejor actor, y mejor casting- y se fue de vacío. Al igual que 'Sirat', que competía por mejor sonido.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas eran las sonidistas de 'Sirat' y, de haber ganado, hubiera sido la primera vez para un equipo enteramente femenino. Pese a no ganar aseguraron a EFE que se sintieron “afortunadas” por haber sido reconocidas con la nominación y recibieron elogios por su trabajo por parte de miembros de la Academia.

Sí gano, tres estauillas, el 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro, que ganó a mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor diseño de producción.

También destaca el triunfo del fenómeno global de la animación y la música 'Las guerreras K-Pop', que ganó los apartados de mejor película de animación y mejor canción original, por 'Golden'.