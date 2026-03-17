Goyo González y Tam Tam go!, en los premios Fundos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo jueves 16 de abril, la innovación social brillará en Palencia con la celebración de la gala de entrega de los VII Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León. El Teatro Ortega acogerá esta ceremonia que contará con la actuación del grupo Tam Tam Go! y estará presentada por el periodista Goyo González. A las 19.30 horas comenzará este evento organizado por Fundos y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia. El periodista Goyo González será el encargado de conducir este acto en el que se premian tres proyectos que aportan soluciones innovadoras, eficaces, sostenibles, participativas y con impacto social. González es un reconocido profesional del mundo de la radio y la televisión y, en la actualidad, una de las voces del programa Herrera en COPE. Su trayectoria radiofónica ha estado también vinculada a la Cadena SER y ABC Punto Radio. En televisión destacó con el programa «Uno para todas» en Telecinco y el veterano concurso Cifras y letras de TeleMadrid. También ha ejercido como actor en series como la recordada «La casa de los líos» protagonizada por Arturo Fernández.

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Por su parte, Tam Tam Go! nació entre Londres, Madrid y Badajoz, fusionando la sensibilidad pop británica con el alma del sur. Desde sus primeros pasos en torno a la movida madrileña, el grupo destacó por su sonido fresco y sus letras, también en inglés, que conectaron con varias generaciones. Éxitos como Atrapados en la red, Manuel Raquel o Espaldas mojadas configuran un abanico de canciones muy populares entre público de diferentes edades.

La ceremonia de entrega de los VII Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León se celebra cada año en una localidad diferente. En esta séptima edición los premios Fundos llegan al Teatro Ortega gracias a la colaboración de la Diputación de Palencia.