'Luz de Cine' de Astorga. proyecta 'Padre Patrón'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cineclub Luz de cine de Astorga proyecta este miércoles, 18 de marzo, a las 20.30 horas, la última película de este trimestre. En esta ocasión nos vamos a Italia de la mano de los hermanos Taviani, Paolo y Gavino, y su película Padre Patrón (Padre Padrone) dirigida por los dos en 1977.

Basada en las memorias de Gavino Ledda (1975), narra la vida de Gavino en la montaña de Cerdeña, donde vive con su padre, un pastor sardo, un hombre tiránico opuesto a todo aquello que atente contra su autoridad, incluida la instrucción escolar.

Conocedor solo de su dialecto local, Gavino logra salir de Cerdeña como soldado, aprende a leer y a escribir y termina en la universidad como diplomado en lingística para luego volver su isla natal donde asumirá las raíces de su cultura. 1La película, protagonizada Omero Antonutti, Saverio Marconi y Marcella Michelangeli, fue galardonada en 1977 con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

renovación de suscripciones

Luz de cine recuerda que los socios y socias que lo deseen, pueden renovar sus suscripciones. El precio por trimestre (nueve películas) es de 30 euros, pudiendo realizar el pago a través de transferencia bancaria en la cuenta ES74 2080 0930 1830 4002 5932 (Abanca) o en efectivo directamente en el Cine Velasco los días de cine club. La suscripción no es solo una entrada al cine sino que es lo que hace posible que siga existiendo el cineclub.

La suscripción puede realizarse por un trimestre, pero también por dos trimestre, lo que da opción 2 entradas de regalo para invitar a quien quieras; tres trimestres, con tres entradas de regalo; el año completo (cuatro trimestres) cuatro entradas de regalo para invitar a quien quieras o un mes gratis en el abono anual.

Luz de Cine surge en 2024 cuando un grupo de astorganos, amantes del cine, puso en marcha un proyecto de cineclub bajo el citado título de Luz de cine. Agrupar a un buen número de entusiastas del séptimo arte que siguen creyendo en la magia de la gran pantalla era y es su gran éxito en el que siguen embarcados.