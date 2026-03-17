Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cuadros impulsa la octava edición del Festival de Teatro Aficionado El Corral de Lorenzana. Un año más, el Centro Cultural de Lorenzana volverá a convertirse en escenario del talento de compañías teatrales que una vez más ofrecerán sus representaciones ante el público.

A lo largo de las diferentes jornadas, el festival acercará a vecinos y visitantes una programación diversa que incluirá diferentes estilos y propuestas escénicas que pondrán en valor el talento, la creatividad y el trabajo de los grupos de teatro amateur. La alcaldesa, Teresa Fernández, acompañada del segundo teniente de alcalde, Miguel Ángel González y el concejal de Educación, José Manuel Díez, presentó la nueva edición de este festival que se desarrollará desde el próximo 22 de Marzo y que se alargará hasta el 26 de Abril, con seis representaciones teatrales que cautivarán al público asistente.

En esta edición, el festival apuesta especialmente por obras de humor, enredo y comedia, géneros que convierten el teatro en un espacio de encuentro, diversión y disfrute compartido. La alcaldesa explicó que «el Festival de Teatro Aficionado El Corral de Lorenzana se ha consolidado como una de las citas culturales más importantes de nuestro municipio. Es una iniciativa que apuesta por la cultura de proximidad y por el talento de las compañías que mantienen viva la pasión por el teatro». Tilín Telón Teatro levanta el telón este domingo con una obra teatral cómica para todos los públicos que se desarrolla en un bar íntimo y acogedor que se convierte en escenario donde confluyen distintos personajes que acuden al bar por distintos motivos: amor, trabajo, política, … sin embargo, ¿es verdaderamente un bar? El domingo, 29 de Marzo, a las 18,00 horas será el turno de La Rue Teatro con la obra Las Difuntas (mayores de 14 años). Duración: 60 min. Las disputas fraternales es un buen tema para tratar, hasta entre los más queridos hermanos siempre hay rencillas y estas suelen venir de muy, muy lejos. Así surgieron Marta y María, dos hermanas que habían fallecido el mismo día y de la misma manera. Los nombres no son elegidos al azar, sino a propósito de las hermanas de Lázaro de Betania a quien Cristo dijo: «Levántate y anda».

El 5 de abril llega Bailadera Títeres con la obra Caperucita Roja. El 12 de abril, Arcón de Olid con Casa con dos puertas mala es de guardar. El 19 de abril, Artelón Teatro con Ave María Purísima. Grupo Polichinela con la obra Vacaciones en el mar.