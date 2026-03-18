Omar Montes, estrella en León para el 23 de abril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, trabaja ya en la preparación de los actos con los que la Comunidad celebrará el Día de Castilla y León 2026, una programación que volverá a combinar música, cultura y deporte en todo el territorio. Como antesala de la fiesta de la Comunidad, se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos.

Estos premios, cuyos ganadores ya han sido anunciados, distinguen a los mejores de Castilla y León en siete categorías: Artes; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Investigación Científica y Técnica e Innovación; Letras; Tauromaquia; y Valores Humanos y Sociales. La víspera del Día de Castilla y León estará marcada por la música. La Junta impulsará 12 conciertos gratuitos que se celebrarán la noche del 22 de abril, a partir de las 21 horas, en las nueve capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. En León actuará Omar Montes. En Ponferrada, Mägo de Oz. Marta Sánchez, en Palencia, o Chambao, en Soria, son otros dos ejemplos.

Estos conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local como telonero a partir de las 21 horas, reforzando así el apoyo al talento musical de la Comunidad. Dichos artistas son los siguientes: En Ávila, Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya «Promesa Flamenca»; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo. En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, debido a la mayor duración del concierto principal.