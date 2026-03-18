Rubén Pozo llega junto a su banda a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

A sus cincuenta años, Rubén Pozo atraviesa uno de los momentos más plenos y creativos de su trayectoria. El músico madrileño celebra esta etapa vital y artística con 50town, su quinto disco en solitario, un trabajo honesto y luminoso que está teniendo una gran acogida tanto por público como por los medios y crítica. Tras presentar el álbum en ciudades como Gijón, Bilbao, Toledo, Salamanca, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Murcia o Alicante, Rubén Pozo llega ahora a León. El concierto tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo en el Gran Café, donde el público podrá disfrutar de un directo vibrante y cercano.

La gira, que dio comienzo en octubre del pasado año, suma más de 25 ciudades de todo el país y marca el regreso de Rubén a los escenarios con su nueva banda, Los Chicos de la Curva. A su lado, Charly Bastard (guitarra y coros), Ángel Herranz (bajo) y Loza (batería afilada) forman un bloque sólido, como si llevaran ensayando juntos toda la vida en el mismo local de siempre.

Quinto álbum

50town es el quinto álbum en solitario de Rubén Pozo. Producido por Ricky Falkner (Love of Lesbian, Iván Ferreiro) y grabado en Casa Murada (Tarragona) casi en directo, reúne diez canciones que respiran urgencia, electricidad y frescura. En ellas, Pozo transforma la palabra «cincuentón» en una especie de país imaginario: un lugar donde la experiencia no pesa, sino que impulsa.

El resultado es un disco breve, luminoso y sin solemnidad, con la esencia intacta de un músico que canta con su guitarra rodeado de una banda real. Un tipo de música que está llamando la atención de amantes de la este estilo musical que hace que Rubén Pozo se encuentre en un gran momento de forma.

En el repertorio de esta gira no faltarán los temas del nuevo disco, así como los clásicos que lo han acompañado desde su aventura en solitario. Pero lo que propone Rubén Pozo esta vez es algo más que un concierto: es una celebración del oficio, del rock y de las canciones que nunca pasan de moda, ya que son las que han hecho que, su carrera musical, llegue hasta nuestros días en el momento el que está.