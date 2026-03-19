‘Casa Nostra’, el último poemario de Manilla

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El escritor, poeta y periodista leonés Antonio Manilla protagonizará este jueves a las 19:30 horas un nuevo encuentro con la literatura en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, escenario elegido para la presentación de su más reciente poemario, Casa Nostra. El acto, abierto al público, se plantea como una oportunidad para adentrarse en una de las obras más reconocidas del panorama poético reciente en lengua española, distinguida el pasado año con el Premio Internacional José Zorrilla de Poesía.

La cita contará además con la participación de dos figuras del ámbito cultural: el escritor José Luis Puerto y el músico Diego Gutiérrez, quienes acompañarán a Manilla en una velada que combinará reflexión literaria y diálogo artístico. La presencia de Gutiérrez aportará un componente musical que enriquecerá la presentación, reforzando el carácter interdisciplinar del evento y subrayando la estrecha relación entre poesía y música.

Nacido en León en 1967, Antonio Manilla ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas una sólida y reconocida trayectoria en el ámbito literario y periodístico. Autor de once libros de poesía y una novela, su obra ha sido objeto de numerosos galardones, consolidándolo como una de las voces más singulares de su generación. Su último trabajo, Casa Nostra, fue seleccionado entre un total de 256 poemarios presentados al certamen, en una edición que destacó por la elevada calidad de las obras concurrentes.

El jurado, integrado entre otros por Luis Alberto de Cuenca, Raquel Lanseros y Jesús Fonseca, concedió el premio por unanimidad, subrayando el carácter «ejemplar» del libro. En su fallo, los miembros del tribunal destacaron la capacidad del poemario para conjugar emoción y técnica, así como su claridad expresiva y su profundidad reflexiva. Según el jurado, Casa Nostra representa una poesía en la que conviven con naturalidad el pensamiento, la memoria y la emoción, elementos esenciales en la construcción del universo literario de Manilla.

El libro propone un recorrido por algunos de los grandes temas que han marcado la trayectoria del autor: la infancia como territorio fundacional, la memoria como hilo conductor de la identidad, la pérdida entendida como experiencia universal y la propia literatura como espacio de refugio y conocimiento. A través de una escritura serena, depurada y consciente de su tradición, Manilla levanta una suerte de arquitectura simbólica en la que cada poema funciona como una estancia habitada por recuerdos, lecturas y vivencias.

La presentación de este jueves se inscribe, por tanto, no solo como un acto literario, sino como una invitación a explorar una obra que dialoga con las emociones universales desde una mirada íntima y cuidadosamente elaborada.