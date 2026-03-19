La vida y la muerte: siglo XII en el Castro de los Judíos

En el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, una mínima muestra de lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas en el Castro de los Judíos de Puente Castro. Lo que fue la vida y la muerte de los judíos legionenses que se instalaron en la localidad leonesa a unos dos kilómetros de León. El trabajo es representativo, en lo cualitativo, del fructífero trabajo llevado a cabo por el equipo dirigido por Raquel Martínez Peñín en el proyecto de Excavaciones Arqueológicas en el Castro de los Judíos. Son ya varios años en los que se reconstruye cómo vivían y su importancia e influencia en León. Y de lo que se trataba ayer era de conocer la experiencia de los alumnos participantes para que se transmitieran a los futuros investigadores. Es decir, la mejor forma de dar a conocer esta labor y atraer a los demás.

Buque insignia municipal

Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural, participó en la presentación del acto y elogió el proyecto como uno de los buques insignia entre los que colabora el Ayuntamiento de León en este caso con la ULE.

Se trataba de completar de manera académica lo que encierra la práctica de la formación teórica. Es decir, que estos alumnos de Raquel Martínez están de suerte por tener a una profesora que aporta el gran valor añadido a los años de universidad y que serán claves en la formación presente y futura. Recuerdo inolvidable y conocimiento para siempre.

Volviendo la vista atrás al verano reciente, el cierre de la campaña de excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro de la Universidad de León permitió hacer un balance «sumamente fructífero, tanto por el hallazgo de nuevos materiales como por la aparición de estructuras constructivas que nos remiten a los inicios de la ocupación del Castro por parte de la comunidad judía en el siglo XI», según aseguró Raquel Martínez Peñín, codirectora de las excavaciones, quien destacó también la aparición de nuevas evidencias del asedio acontecido a finales del siglo XII por parte de las tropas castellanas de Alfonso VIII.

La Universidad de León retomará este verano las excavaciones arqueológicas en el Castro de los Judíos de Puente Castro con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la evolución histórica del asentamiento, especialmente en las fases posteriores a su abandono en 1196 y en la posible existencia de ocupaciones anteriores a la presencia de la comunidad judía. Precisamente, el equipo investigador, vinculado al grupo de investigación Historia y Arqueología (HIST-ARQ) y al Instituto de Estudios Medievales (IEM), trabaja en la actualidad en la definición precisa de la secuencia de ocupación de uno de los yacimientos medievales más importantes de todos los existentes en el norte peninsular. Raquel Martínez Peñín, una de las investigadoras principales del proyecto, señala que las campañas realizas hasta la fecha han permitido identificar las distintas fases del asentamiento, desde la llegada de la comunidad judía hasta su abandono, documentado tras el asedio de las tropas de Alfonso VIII. En este sentido, continúa, las excavaciones, iniciadas en 2021 gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León, han permitido identificar la evolución urbanística del asentamiento y documentar los niveles de arrasamiento asociados al abandono de los judíos. En la actualidad, se trabaja, por un lado, en aclarar precisamente qué ocurre después de la salida de los judíos, y, por el otro, en investigar la ocupación previa a los judíos, dado que «los trabajos nos han permitido documentar indicios de una ocupación previa cuya cronología aún está por determinar». Precisamente, la próxima campaña, prevista para julio de 2026, tratará de arrojar luz sobre estos nuevos interrogantes históricos.

Resultados

Estos resultados y nuevos objetivos fueron los que vertebraron la jornada que se desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la que investigadores y estudiantes implicados en el proyecto de excavaciones, acompañados por la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias.

La finalidad principal del encuentro es acercar la investigación arqueológica a los estudiantes, mostrando tanto los resultados obtenidos en las excavaciones como las metodologías de trabajo empleadas en el campo y en el laboratorio, todo ello apoyado por la proyección de un vídeo sobre los trabajos de campo. «En el yacimiento se realiza la localización y registro sistemático de materiales, mientras que en el laboratorio los estudiantes limpian, clasifican e interpretan los hallazgos, extrayendo información sobre la vida cotidiana, la cronología y la organización del asentamiento. Este enfoque nos permite no solo documentar la historia del Castro, sino también formar a los futuros profesionales de la arqueología», destaca Martínez Peñín.