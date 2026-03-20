Vivir arte al este de león

La historia sigue contada en los retablos y en León el proyecto Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León, desarrollado por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa, gracias al respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y la Diócesis de León, vela por ellos, porque así sea y porque esta zona de la provincia sea impulsada como referente cultural. Los bríos históricos de antaño, cuando además estas localidades estaban cargadas de actividad socioeconómica, puede que no vuelvan. Serán memoria, pero contadas en los retablos serán historia universal, religiosa y real. Se trata un poco de todo eso, así como de revitalizar las comarcas en términos de turismo cultural.

Este mes han comenzado los trabajos de restauración de piezas de tres de los templos que conforman la ruta.

Los trabajos están siendo realizados en el taller del centro de Conservación del Patrimonio Histórico de la Diócesis y por varios restauradores profesionales de la provincia con el objetivo de que las piezas puedan regresar a sus lugares de origen en el mes de junio.

Las actuaciones obedecen al convenio de colaboración entre la Diócesis y la Fundación Santa María la Real, que establece las líneas generales de trabajo de ambas entidades durante los próximos meses.

Las piezas, datadas entre los siglos XVI y XVII, proceden de las iglesias de Joara, Celada de Cea y Valdavida. En concreto, se restaurarán tres retablos, uno de cada edificio, y, además, en Joara, se intervendrá en un Calvario y una talla de la Virgen de Santa Ana. Acciones que contarán con un presupuesto cercano a los 42.000 euros.

piezas de joara

Las piezas procedentes de Joara son las que se están restaurando en el centro de Conservación del Patrimonio Histórico de la Diócesis. El Conjunto del Calvario, que responde a la tipología de los calvarios populares del siglo XVI, está integrado por tres figuras exentas: Cristo, la Virgen María y San Juan. De pequeño formato, está realizado en madera policromada con técnicas de óleo y temple y se atribuye a un autor anónimo.

Junto a él, un retablo de tres calles y un ático en madera policromada, con mazonería dorada y tablas pintadas al óleo sobre la vida de la virgen María. En el ático destaca un pequeño crucificado. Se desconoce su autor, aunque tiene un carácter popular y data del siglo XVI. La hornacina central albergó una imagen de la Virgen, que desapareció y se sustituyó, posteriormente, por una talla de Santa Ana. Es precisamente, dicha talla, la que completa la intervención. Representa a Santa Ana, con la Virgen y el Niño, iconografía que se conoce como «de la Santa Generación» o «Santa Ana Triple». Está realizada en madera policromada, posiblemente, en el transcurso del siglo XVI.

celada y valdavida

Los otros dos retablos, de Celada y Valdavida, han sido trasladados a talleres de restauradores profesionales. El de la Iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor, en Celada de Cea, es una obra de pequeño formato, compuesta por paneles pintados sobre tabla y una talla central exenta de la Virgen con el Niño. Datado entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, está realizado en madera policromada con tablas al óleo. El retablo de San Sebastián, procedente de la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Valdavida también es una pieza de pequeñas proporciones. Se compone de banco, cuerpo principal y tres calles, con escultura central.

criterios de restauración

Los trabajos de restauración atenderán en todos los casos, a los criterios de mínima intervención, con materiales reversibles e inocuos, que contribuyan a solventar los daños que presentan las obras, devolviéndolas su dignidad y originalidad. Las piezas se someterán a diferentes análisis para determinar y fijar con claridad las actuaciones necesarias. El objetivo es que todas las piezas estén de nuevo en sus lugares de origen a finales del mes de junio. Las intervenciones contribuirán a conservar y mejorar su estado general, atendiendo su valor histórico y devocional.

retablos renacentistas

Cabe recordar que el principal objetivo del proyecto Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León es consolidar la ruta y dinamizarla. Para ello se están teniendo en cuenta tres aspectos: investigación, conservación y difusión. La iniciativa cuenta con un presupuesto global de 232.441 euros, de los cuales la dirección general de patrimonio aporta 142.199. Actualmente, la ruta la integran diez retablos en otras tantas localidades del este de la provincia de León. Un conjunto patrimonial que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia. Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales. La cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores.

Todos ellos se engloban en la denominada «Escuela Juniana Leonesa», por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni. En concreto, junto a las tres localidades ya mencionadas, integran la ruta los retablos de: San Pedro en Cátedra, en la iglesia de Vallecillo; retablo de la Transfiguración en la iglesia de Nuestra Señora de Arbás en Gordaliza del Pino; retablo de La Pasión en la capilla de Jesús Nazareno de Sahagún; retablo de San Andrés en la iglesia de Valdescapa de Cea; retablo de San Facundo y San Primitivo, en la iglesia de Villaselán; retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Iglesia de Cristo Rey de Cistierna y el retablo de El Salvador en Yugueros. Cada uno de los templos cuenta ya, además, con un panel explicativo con información del edificio y del retablo. Dichos paneles fueron creados para la exposición itinerante que ha viajado por distintos puntos de la provincia, así como por Valladolid, Palencia y Zamora, para dar a conocer la ruta más allá de sus límites geográficos. De hecho, más de 5000 personas han visitado la muestra y se han acercado a la historia de este conjunto de retablos del este de León. La Fundación Santa María la Real es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es mejorar la sociedad, mediante la puesta en marcha de proyectos e iniciativas innovadoras.