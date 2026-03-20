San Isidoro, en busca de las piezas perdidas para devolverlas a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El arte leonés va in crescendo. Y eso es, en parte, gracias a los múltiples aniversarios que se están celebrando durante este 2026 y que tienen a la provincia de León envuelta en una burbuja cultural que está creando una afición que, hasta hace unos años era impensable: conocer y aprender la historia que tiene y que ha tenido León. Para que esto no se reduzca una vez pasen los aniversarios, los museos están buscando opciones viables para seducir al personal a tener que visitar la ciudad y, en especial, el museo al cual están relacionados. Uno de los que más movimiento está teniendo es el Museo de San Isidoro que, a través de su directora, Raquel Jaén, intenta encontrar alguna fórmula para recuperar piezas que están distribuidas por distintos países europeos y que, desde la institución, se están buscando opciones para recuperarlas en algún momento de forma definitiva.

Raquel Jaén González es la directora del Museo de San Isidoro de León. Su formación incluye hasta cuatro titulaciones universitarias: la licenciatura en Derecho, en Historia del Arte, la diplomatura en Turismo y el grado en Geografía e Historia. También es doctora en Historia del Arte y en este momento, se acaba de doctorar con la Mención Cum Laude en Derecho Internacional Privado en la ULE con la tesis que lleva por título lo siguiente: Régimen jurídico de protección y restitución de los bienes culturales transfronterizos: casos emblemáticos y propuestas para la recuperación del arte leonés.

Con esta tesis, Raquel busca dar los primeros pasos para hacer justicia con el patrimonio leonés. «La razón fundamental que motivó mi estudio es el convencimiento de que el arte leonés merece que se haga justicia patrimonial. Con mis propuestas de restitución persigo reparar la ruptura del vínculo entre el bien y su contexto, un vínculo esencial para la identidad, la memoria histórica y la continuidad cultural del Reino de León. La exportación ilícita y los expolios e incautaciones han vulnerado las normas jurídicas, pero sobre todo han causado un daño colectivo al privar a nuestra comunidad de un elemento constitutivo de su esencia», comenta Raquel Jaén.

La Basílica de San Isidoro tiene piezas de alto valorVirginia Morán

Además, con esta tesis, a través del derecho internacional apela a piezas que están distribuidas en otros museos para que sean devueltas a su museo de origen. «Tras recoger los pilares del Derecho Internacional Privado que entran en juego en estos casos, he recogido unas recomendaciones para la recuperación del arte leonés y un estudio pormenorizado sobre varios supuestos prácticos de piezas del Museo de San Isidoro, que tengo el honor de dirigir, y que fueron robadas, incautadas, desamortizadas o exportadas de forma ilícita encontrándose actualmente en museos de todo el mundo. Todo ello para establecer los pasos jurídicos conducentes a su recuperación», explica Jaén sobre las piezas que, en cualquier parte del mundo, se van encontrando.

Este documento que ha realizado la directora se centra, exclusivamente, en piezas situadas en museos internacionales, pero no se descarta que, de forma totalmente pacífica, voluntaria y a través del diálogo y el respeto, el Museo San Isidoro pueda preguntar a diferentes museos españoles por piezas que, anteriormente, pertenecieron a dicho museo y que por distintas razones ya no se pueden encontrar en el mismo. «Mi tesis es únicamente a nivel internacional porque son las piezas que tenemos como objetivo. A nivel nacional no te puedo confirmar, pero podríamos tener conversaciones con varios museos e intercambiar opiniones e historias», agrega Jaén.

La tesis ha tenido presencias de calidad. «Mi tesis ha sido dirigida por la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León, Aurelia Álvarez Rodríguez y han formado parte de mi tribunal los profesores titulares de Derecho Internacional Privado: el catedrático Alfonso Ortega de la Universidad de Elche que ha estudiado la recuperación del arte alicantino, Katia Fach de la Universidad de Zaragoza cuyo último libro publicado lleva por título El arte secuestrado y María Celia Caamiña de la Universidad Carlos III de Madrid también especialista en recuperación de bienes culturales en el ámbito internacional».

"Hay muchas obras que están distribuidas en distintos países y que antes nos pertenecían"