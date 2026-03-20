Sentir de Jorge Revenga

Arte y Patrimonio, sección de la prestigiosa editorial Almuzara, publica ahora La Semana Santa de León, de Jorge Revenga.

La Semana Santa de León avanza con un ritmo muy propio. Atrae por su hondura y por ese recogimiento que se adhiere a la piedra antigua, al aire frío de la noche y a la luz suave de los faroles. Hay procesiones que se anuncian con sonidos que vienen de lejos, como ecos de otro tiempo, y pasos que respiran al doblar una esquina, con la memoria encendida en cada trabajadera. Entre estas páginas conviven siglos de tradición, momentos íntimos, silencios cargados de sentido y procesiones que envuelven el corazón. La ciudad vive su Semana Santa con una entrega serena, casi artesanal, donde cada paso, cada toque y cada mirada sostienen una fe que se transmite de generación en generación. Hay lugares que se contemplan con los ojos, otros que despiertan asombro? Y existen ciudades, como León, que se guardan muy dentro y acompañan para siempre.

Jorge Revenga Sánchez (León, 1963). Abogado de profesión y leonés de sentimiento profundo, ha recorrido durante años la Semana Santa de su ciudad como quien camina por un territorio íntimo, lleno de recuerdos, voces y símbolos. Además de ejercer su profesión jurídica, ha dedicado una parte esencial de su vida a investigar, escribir y dar forma a experiencias y conocimientos que, en muchos casos, solo se transmiten de generación en generación, en voz baja, en tertulias o en la penumbra de las iglesias. Su participación en el mundo cofrade se extiende a pregones, guiones, colaboraciones en prensa y radio, textos oficiales y proyectos escénicos y musicales que nacen del mismo latido: custodiar la memoria y transmitirla con palabras que tengan hondura y verdad.

Su escritura se mueve entre la pasión, el rigor y la sensibilidad, como si buscara encender una pequeña luz en cada lector. Cultiva también la poesía popular, donde su voz se vuelve más íntima y cercana, casi de rueda de amigos, con versos que viajan desde la emoción personal hasta el sentir colectivo.