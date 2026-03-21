El Réquiem de Fauré pone la música sacra

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Coro Cappella Lauda y la Orquesta Ibérica, bajo la dirección de Raúl Martínez Villanueva, ofrecerán el próximo domingo 22 de marzo a las 19:30 horas el concierto In Paradisum: un camino musical hacia la Pascua en la Capilla del Colegio Maristas San José de León. El programa propone un recorrido por la música sacra del Romanticismo que culmina con la interpretación del Réquiem en re menor, Op. 48 de Gabriel Fauré, una de las obras más serenas y luminosas del repertorio coral.

El programa propone un recorrido por la música sacra del Romanticismo a través de obras de compositores pertenecientes a distintas tradiciones religiosas — cristiana ortodoxa, judía, luterana y católica — que reflejan la profunda búsqueda espiritual característica del siglo XIX.

El itinerario musical se abre con Otché Nash de Maxim Fadeev, una plegaria ortodoxa de carácter contemplativo, y continúa con Enosh – Homo sicut foenum de Louis Lewandowski, que evoca la fragilidad humana desde la tradición judía. A continuación, Beati mortui de Mendelssohn introduce una atmósfera de esperanza desde la tradición coral luterana, a la que seguirá el aria Erbarme dich, mein Gott de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Aunque pertenece al Barroco, su presencia resulta esencial para comprender la espiritualidad romántica, pues la obra de Bach ejerció una profunda influencia en compositores como Mendelssohn — responsable de su redescubrimiento en el siglo XIX — y Fauré.

El concierto continuará con el Cantique de Jean Racine de Fauré, que ofrece una oración muy luminosa desde la sensibilidad católica.

La obra central será el Réquiem en re menor, Op. 48 de Gabriel Fauré, una de las composiciones sacras más singulares del Romanticismo, caracterizada por su visión serena y luminosa de la muerte, centrada en la idea de descanso y consuelo más que en el dramatismo del juicio final.

En la interpretación participarán los solistas Noelia Álvarez (soprano), Javier Blanco (barítono) y Julio Ambrosy (tenor), junto al organista Carlos Bollo, acompañados por el Coro Cappella Lauda y la Orquesta Ibérica.

El concierto se enmarca en una nueva etapa del Coro Cappella Lauda, que articula su actividad en torno a proyectos musicales específicos con la colaboración de músicos profesionales y jóvenes intérpretes. El proyecto cuenta con la colaboración del Colegio Maristas San José y del Centro de Estudios Musicales +QMúsica.

Las localidades tienen un donativo de 10 euros, destinado íntegramente a la financiación del proyecto musical, y podrán adquirirse anticipadamente ( +Qmúsica – Centro de Estudios Musicales: C/ Martín Sarmiento 19, de 16:00 a 20:00 h.) o el día 22, en la entrada de la capilla, desde una hora antes del inicio del concierto, hasta que se complete el aforo.