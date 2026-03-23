El Monasterio de Santa María Nogales descubre su historia

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

San Esteban de Nogales está viviendo, desde hace un año, una auténtica montaña rusa de emociones. En verano, el fuego arrasa su monasterio y se queda a las puertas de entrar al municipio, dejando un paisaje verde, lleno de naturaleza en un lugar desolador. Con el esfuerzo y el apoyo de los vecinos del pueblo, poco a poco consiguen ir recuperando, en la medida de lo posible, la naturaleza derruida por las llamas. A raíz de ahí nace una asociación llamada Amigos del Convento, que busca realizar hacenderas para limpiar el terreno y recuperar lo que las llamas le han quitado. Cuando el objetivo es claro y parece que el San Esteban de Nogales sale hacia adelante, desde la asociación descubren dos investigaciones sobre la historia de su municipio. Una de ellas se trata de los Sepulcros de los Quiñones, dos estatuas que han aparecido en Nueva York en una galería que maneja la The Hispanic Society of America (HSA). La otra sorpresa fue la aparición de un manuscrito en Bilbao sobre el Monasterio de Santa María de Nogales, donde aparece información escrita desde la donación que recibió el municipio para construir el Monasterio.

Con estos dos nuevos descubrimientos, San Esteban de Nogales, a través de su asociación, están tratando de ver vías de trabajo, tanto con las dos estatuas como con el manuscrito, el cual ya está en manos del pueblo, ya han podido hacer copias para no utilizar el original y, además, han podido traducir al castellano moderno, ya que con el texto que aparece en el oficial sería prácticamente imposible descifrar lo que realmente se busca decir para muchas personas, por lo que han realizado es una traducción para que, cualquier persona del municipio o de fuera, tenga la posibilidad de leerlo en castellano moderno.

«Los manuscritos los tenemos en nuestras manos y hemos realizado copias para que la gente del pueblo pueda leerlo. El original lo guardamos»

Dos estatuas por Nueva York

La primera novedad que ha recibido el pueblo de San Esteban de Nogales es, nada más y nada menos, que dos estatuas que les pertenecieron y que ahora están expuestas en una galería de escultura en la sede de Audubon Terrace, la cual maneja The Hispanic Society of America. «Se trata de un conjunto de dos estatuas yacentes de estilo renacentista tardío, talladas en alabastro de alta calidad. Representan a Don Suero de Quiñones (fallecido en 1590) y su esposa Doña Elvira de Zúñiga (fallecida en 1583). Estas piezas formaban parte de un monumento funerario de gran envergadura ubicado originalmente en el presbiterio de la iglesia del Monasterio de Santa María de Nogales (León), panteón familiar de los Condes de Luna», comentan desde la asociación Amigos del Convento. «El autor se cree que es Pompeo Leoni (Arezzo, 1533 – Madrid, 1608), aunque hay algúnque otro documento que discrepan y dan la autoría a Francisco de la Maza. Además, el estado de conservación de las piezas es excelente, agregan.

Lugar donde se encuentran las estatuasHSA

Los Quiñones eran los poderosos Condes de Luna, una de las familias nobles más influyentes del Reino de León. El Suero de Quiñones representado aquí no es el del famoso «Paso Honroso» (que vivió en el siglo XV), sino su descendiente directo, quien mantuvo el patronazgo sobre el Monasterio de Nogales. La familia utilizó el monasterio como símbolo de su estatus socio-político, convirtiéndolo en un centro de poder religioso y económico.«Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society, adquirió los sepulcros en 1912 por, aproximadamente 15.800 dólares estadounidenses de la época, lo que quivaldría a alrededor de 650.000 euros a día de hoy, si lo calculamos mediante el IPC. Aunque parezca mucho, en la actualidad su valor estimado en subasta se podría situar entre los 3 y los 5 millones de euros», explican desde Amigos del Convento.

Un manuscrito histórico

Por si fuera poco el descubrimiento anterior, en San Esteban de Nogales ha ocurrido otro más. Este se encontró en Bilbao, donde la asociación pudo ver un manuscrito histórico sobre el Monasterio de Santa María de Nogales en el que narra la historia desde sus comienzos, algo muy dificil de encontrar y que, por casualidad, han podido dar con él y, por suerte, ya lo tienen en sus manos el municipio, el cual está realizando copias para que todo el mundo pueda leerlo y, de esta manera, guardar el original en un lugar donde no se estropee, ya que cuenta con un valor histórico y sentimental importante para el pueblo.

Estatua Elvira de ZúñigaHSA

"El valor estimado de las estatuas se puede situar entre los 3 y los 5 millones de euros, cuando se compró por 650.000 euros en 1912"

«Este manuscrito recoge noticias de su fundación del Monasterio y de forma ordenada ofrece al lector las biografías de todos sus abades desde D. Juan, hijo de Claraval en el año 1165 hasta D. F. Froylán Hernandez en 1819, donde se detiene la serie de los abades. Las biografías van dando cuenta de forma detallada de las vicisitudes del monasterio, sus reliquias, epigrafías, sucesos más memorables, privilegios, etc. En la parte final del manuscrito se inicia una segunda parte titulada Apéndices de las donaciones, privilegios, escrituras, y más documentos, que se citan en las memorias para la Historia del Real Monasterio de Nuestra Señora de Nogales, de Orden del Cister, Congregación de Castilla, y León, y Obispado de Astorga que al parecer quedaron inconclusas. El manuscrito está escrito por al menos dos manos anónimas que se continúan cronológicamente desde su inicio hasta 1759 y de 1763 hasta 1819 respectivamente», comenta la organización. «Narra la donación inicial en 1149 por el Emperador Alfonso VII a favor de Vela Gutiérrez y su esposa Sancha Ponce de Cabrera», agregan.

Primera imagen del documento manuscritoAMIGOSDELCONVENTO

El manuscrito está traducido al castellano moderno, para que todo el mundo pueda comprenderlo y comienza de esta manera: «El Imperial Monasterio de Nogales tuvo su origen en una donación realizada por el Emperador de las Españas, Alfonso VII (referido en el texto como Alonso Ramón). Este otorgó los vasallos y las tierras del Valle de Aria —cuyo nombre ha derivado hoy en el término Valdería— a los condes Vela Gutiérrez y a su esposa, Doña Sancha Ponce de Cabrera. La fundación comenzó en el año 1149. Tras el fallecimiento del conde Vela, su viuda, Doña Sancha, completó el proceso de fundación entregando las tierras y el señorío a Gualtero (o Valerio), quien era el Abad de Moreruela. Para cumplir con el testamento de los condes, el Abad envió a San Juan, quien se encargó de la construcción del monasterio y se convirtió en su primer abad. Posteriormente, tanto sus hijos como otros familiares confirmaron esta donación. El propio Emperador ratificó la fundación mediante un privilegio imperial, validándola con el mismo sello oficial que utilizó en la donación original, con el fin de que se mantuviera en el recuerdo solemne y perpetuo».

Con estas dos nuevas investigaciones, San Esteban de Nogales está viviendo un momento único, histórico se podría catalogar, ya que están descubriendo una parte de la historia de su municipio que hasta la fecha no se conocía. Con el nacimiento de la asociación Amigos del Convento, el pueblo ha visto como en menos de un año han podido organizar varias hacenderas para seguir limpiando el terreno quemado por los incendios, han investigado y descubierto que dos esculturas situadas en Nueva York eran anteriormente de su Monasterio y que el valor ha aumentado de forma considerable y, por si fuera poco, han encontrado un manuscrito que cuenta, en primera persona, cómo fue la construcción y los comienzos del Monasterio de Santa María de Nogales. Se dice pronto, pero estas tres novedades han hecho que en el pueblo se respire cierta ilusión, tanto por las personas que viven en él de forma diaria como de las que se acercan aprovechando los fines de semana o las vacaciones para disfrutar del pueblo que tanto ha dado a la historia durante este último año. Y, de seguro, que de la mano de Amigos del Convento consiguen aprovechar estos alicientes y, por qué no, descubrir nuevas vías de investigación que den todavía más valor a la historia de San Esteban de Nogales y de su Monasterio.