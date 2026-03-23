Fundos: el guardián de la memoria de Gaudí en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Fundos presentó esta mañana su memoria anual de actividades del año 2025. José María Viejo, director general de Fundos, ha catalogado el año 2025 de «histórico» para la organización y de ser el «mejor año de su historia». Esto lo ha hecho en la presentación que se ha realizado en la sede, donde el director ha querido mostrar, a través de una presentación gráfica, los resultados obtenidos durante el pasado año. Casa Botines ha sido el foco en el que Fundos ha querido fijar una de sus novedades, declarando que «es necesario obtener financiación pública para poder completar el proyecto del Museo Casa Botines Gaudí», explicó José María Viejo.

José María Viejo "Hemos cerrado un año complejo, pero histórico para la organización. Ahora toca mirar al futuro con los nuevos objetivos propuestos"

Un Museo que está gestionado por Fundos, que, en la actualidad, se encuentra en proceso de restauración de su parte interna para, de esta forma, renovar su exposición permanente, que cuenta con «dos plantas y media encapsuladas en este momento», aunque, por el momento «se inaugurará en la fecha prevista desde el inicio de la remodelación, el 25 de junio, un día después del cumpleaños de Antoni Gaudí».

Una vez se finalicen estos trabajos, se habrá puesto fin a la renovación de la exposición permanente del Museo y se comenzarían los siguientes pasos que tienen pendientes que son las renovaciones de las siguientes plantas del edificio. Para ello, Fundos presentó un «Plan especial», con el que además buscará «alinear el proyecto con las políticas públicas, ya que se necesita captar este tipo de financiación para poder completar el proyecto museístico que, en caso contrario, quedaría incompleto», asegura José María Viejo. Para conseguir esta financiación, desde Fundos comentan que se han reunido y están en contacto con todos los partidos políticos, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además, de que este miércoles se reúnen con el secretario de Estado de Cultura para presentar su plan en busca de financiación que pueda poner en marcha estas reformas que finalicen por completo la obra de Gaudí en León.

José María Viejo detalló que, hasta el momento, Fundos ha invertido 1,2 millones de euros en la restauración de las fachadas de Casa Botines y está invirtiendo más de tres millones de euros con recursos propios para la nueva exposición permanente. El director general recordó que esta es «estrictamente privada», por lo que «no se recibe dinero público, a excepción de aquel que es para un objetivo o para un proyecto muy concreto en régimen de concurrencia competitiva» y asegura que se «necesita captar financiación pública para completar el proyecto» de restauración de Casa Botines. En este sentido, detalló que, entre los trabajos que quedarán pendientes tras inaugurar la exposición permanente, «quedaría la segunda planta, que sería la nueva planta de exposiciones temporales, la tercera planta, el sotabanco y el semisótano», finalizó José María Viejo.