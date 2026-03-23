La Cripta arqueológica de Puerta Obispo reanuda su actividad hasta el 31 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cripta Arqueológica de Puerta Obispo reabrirá sus puertas al público desde mañana 24 de marzo hasta el 31 de octubre, con acceso gratuito hasta completar aforo. El horario será de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas en horario de mañana y de 17:00 a 19:00 horas en horario de tarde; y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Asimismo, establece un horario especial de apertura en Semana Santa, que será del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril de 11:00 a 14: horas. La Cripta permanecerá cerrada del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Centro de Interpretación

Por otro lado, los Centros de Interpretación del Reino de León (Palacio del Conde Luna) y el Centro de Interpretación del León Romano (Casona de Puerta Castillo) modifican sus horarios en Semana Santa. Del 30 de marzo al 1 de abril abrirán en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas. El 2, 3 y 4 de abril (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, respectivamente), el horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El domingo 5 de abril, de 10:00 a 14:00 horas.

A partir del 6 de abril retomarán el horario habitual: de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.