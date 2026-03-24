El Gobierno Vasco pide el traslado "temporal" del 'Guernica' a Euskadi

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El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecutivo central el traslado "temporal" del 'Guernica' de Picasso a Euskadi, una solicitud realizada este martes en Madrid por la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y "ya expresada" por el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente Pedro Sánchez.

El motivo de esta petición es el deseo de contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Propone que la pintura se traslade al Guggenheim de Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027, informa el Gobierno Vasco en una nota este martes.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado esta petición al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión en la que subrayado el "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca que tiene la obra que el Gobierno de la República encargó al artista malagueño y que se expone en el Museo Reina Sofía, además de suponer "un gesto de reparación y dignificación".

"El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo, marcado por el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. El traslado del 'Guernica' contribuiría a reforzar la memoria histórica y a proyectar, desde el presente, un mensaje claro en favor de la democracia, la libertad y la convivencia', ha remarcado Bengoetxea.

La vicelehendakari ha calificado el encuentro con Urtasun de "constructivo", ya que "ha permitido reforzar la relación bilateral entre Euskadi y el Gobierno español desde el respeto a las competencias y con la voluntad de mejorar la coordinación entre instituciones".

Además, el Gobierno Vasco ha trasladado al ministro varias "cuestiones prioritarias", como "la necesidad de revisar el IVA aplicado al arte para alinearlo con Europa y fortalecer el sector", así como "el avance del Estatuto del Artista, ámbito en el que Euskadi ya ha impulsado mejoras fiscales junto a las diputaciones forales".

También ha hablado de "la consolidación del Alto Horno de Sestao como referente de patrimonio industrial mediante un compromiso de financiación compartido" y se ha incidido "en la importancia de mejorar la coordinación en las políticas culturales y en los mecanismos de gestión entre el Estado y las comunidades autónomas".